mercoledì04 novembre 2026, 14:52
Nuova stagione teatrale

Palermo, Sergio Rubini inaugura la stagione del Teatro Al Massimo con ''I fratelli De Filippo''

Dal 6 al 15 novembre lo spettacolo diretto e interpretato da Sergio Rubini apre la stagione 2026/2027 del Teatro Al Massimo Aldo Morgante. In scena la storia di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, con le musiche di Nicola Piovani.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:45
|
Appuntamenti

Sarà Sergio Rubini, con lo spettacolo “I fratelli De Filippo”, a inaugurare la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Al Massimo Aldo Morgante di Palermo. Il debutto è previsto per venerdì 6 novembre alle ore 21.15, con repliche fino a domenica 15 novembre.

Lo spettacolo, tratto dal libro “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso, è scritto da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e Sergio Rubini, che ne firma anche la regia e figura tra gli interpreti.

Sul palco, insieme a Rubini, Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Francesco Del Gaudio, Antonio Orefice, Angela Rosa D'Auria, Simone Borrelli ed Emanuela Saccardi.

Le musiche sono di Nicola Piovani, a cura di Pasquale Filastò, i costumi di Maurizio Millenotti e la scenografia di Roberto Crea. Lo spettacolo è una produzione di Teatro Stabile di Catania – Best Live – Fondazione Campania dei Festival.

Eduardo, Titina e Peppino: la storia di una rivoluzione teatrale

“I fratelli De Filippo” racconta la storia di Eduardo, Titina e Peppino, tre protagonisti della cultura italiana che, prima di diventare figure fondamentali del teatro nazionale, furono giovani artisti uniti dalla passione per il palcoscenico.

Tra il 1931 e il 1944, con la Compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo, conquistarono i teatri italiani, contribuendo a rinnovare profondamente il linguaggio della scena.

Il loro lavoro superò i confini della tradizione farsesca napoletana, introducendo una rappresentazione più realistica della quotidianità, delle relazioni familiari e delle contraddizioni umane.

Lo spettacolo ripercorre questo percorso artistico e personale, intrecciando le vicende dei tre fratelli con il contesto storico e sociale dell'Italia dell'epoca.

Un racconto tra famiglia, riscatto e teatro

La rappresentazione affronta anche i complessi rapporti familiari che segnarono la formazione dei tre artisti, le difficoltà affrontate e il desiderio di affermarsi attraverso il talento e il lavoro.

È una storia di riscatto, sacrificio e creatività, ma anche il racconto di una famiglia capace di attraversare un periodo cruciale della storia italiana senza perdere la propria identità.

Al centro rimane il teatro, luogo in cui Eduardo, Titina e Peppino costruirono il proprio futuro e diedero vita a un linguaggio destinato a lasciare un segno nella cultura nazionale.

Date e orari degli spettacoli al Teatro Al Massimo

Il calendario delle rappresentazioni prevede:

  • Venerdì 6 novembre: ore 21.15, debutto.

  • Sabato 7 e domenica 8 novembre: ore 17.15.

  • Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: ore 17.15.

  • Venerdì 13 novembre: ore 21.15.

  • Sabato 14 novembre: ore 17.15 e 21.15.

  • Domenica 15 novembre: ore 17.15, ultima replica.

Con “I fratelli De Filippo”, il Teatro Al Massimo Aldo Morgante apre così la nuova stagione affidandosi a un racconto che unisce memoria teatrale, storia familiare e trasformazione culturale.

Letto: 1149 volte
  Sergio RubiniI fratelli De FilippoTeatro Al Massimo Palermostagione teatrale 2026 2027Eduardo De FilippoTitina De FilippoPeppino De FilippoNicola Piovanispettacoli Palermoteatro novembre 2026

Leggi anche

Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre
Teatro e psicologia
Stefania Andreoli porta ''La mente in scena'' in Sicilia: a Palermo e Catania lo spettacolo sulla salute mentale
Musica dal vivo
Palermo, il jazz torna protagonista al Cinematocasa: cinque concerti dal 6 al 28 novembre con ''Music Tales''
Cultura in notturna
Palermo, torna la ''Notte Bianca dei Tesori'': otto luoghi straordinari da scoprire dopo il tramonto il 7 e 8 novembre
Musica e beneficenza
Palermo, torna il ''Pre Christmas Concert'' di Salvatore Petrotto: musica e solidarietà nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Teatro e ironia
Palermo, Francesco Piccolo e Pif al Teatro Golden il 4 dicembre con ''Momenti di trascurabile (IN) felicità''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti