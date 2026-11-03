mercoledì04 novembre 2026, 14:57
Povertà in Sicilia

Sicilia, Di Paola (M5S) attacca Meloni e Schifani: ''Sempre più famiglie in povertà, serve il reddito di cittadinanza regionale''

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle richiama i dati del rapporto Bes 2026 dell'Istat e denuncia le difficoltà economiche delle famiglie siciliane. Il M5S rilancia la proposta di un reddito di cittadinanza regionale da circa 200 milioni di euro.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:32
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Politica

La crescita delle difficoltà economiche delle famiglie siciliane torna al centro del confronto politico. Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sui dati del rapporto Bes 2026 dell'Istat, accusando i governi guidati da Giorgia Meloni e Renato Schifani di non aver adottato misure sufficienti per contrastare la povertà.

Secondo quanto riportato dal rappresentante pentastellato, nel 2022 le persone a rischio povertà in Sicilia erano il 36,8%, mentre oggi la percentuale sarebbe vicina al 40%.

«Dopo quattro anni di governi Meloni e Schifani, sono raddoppiate le persone che non arrivano a fine mese», afferma Di Paola, commentando il quadro economico regionale.

Il dato sul rischio povertà richiamato nel comunicato indica un aumento dal 36,8% a quasi il 40%, mentre l'affermazione sul raddoppio delle persone che non arrivano a fine mese è una valutazione espressa dall'esponente del M5S.

Famiglie in difficoltà tra carovita e spese sanitarie

Di Paola richiama anche le difficoltà nell'accesso alle cure e nel pagamento delle spese quotidiane.

Nel suo intervento sostiene che il 15% dei siciliani si trovi a rinunciare a prestazioni sanitarie a pagamento o ad affrontare ritardi nei pagamenti di mutui e affitti.

Il coordinatore regionale descrive una situazione nella quale il carovita inciderebbe sempre più pesantemente sui bilanci familiari.

«Nel frattempo, le famiglie siciliane vivono sul filo del rasoio, schiacciate tra cartelle esattoriali e un carrello della spesa sempre più caro. C'è chi non compra la carne, chi non può andare dal dentista, chi non può riparare la propria auto», dichiara.

L'esponente del Movimento 5 Stelle critica inoltre le politiche nazionali e regionali, richiamando il costo dei carburanti in Sicilia e le scelte del Governo nazionale in materia di spesa militare.

La proposta del reddito di cittadinanza regionale

Al centro dell'intervento politico c'è la richiesta di istituire un reddito di cittadinanza regionale, attraverso una proposta legislativa già presentata dal Movimento 5 Stelle.

Secondo Di Paola, il disegno di legge prevede di destinare circa 200 milioni di euro al sostegno delle persone in difficoltà economica.

«Per questa ragione occorre rilanciare il nostro progetto per l'istituzione del reddito di cittadinanza regionale. C'è un nostro DDL, ovviamente bloccato dai partiti che sostengono Schifani, che destina circa 200 milioni di euro alle persone in difficoltà», sostiene il coordinatore regionale.

Di Paola riconosce che la precedente misura nazionale fosse migliorabile, ma attribuisce alle Regioni una parte delle responsabilità nella sua attuazione, criticando in particolare le amministrazioni di centrodestra.

Il M5S rilancia il sostegno economico alle famiglie

Il coordinatore regionale richiama infine la posizione del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, favorevole a una nuova misura nazionale di sostegno al reddito.

Per Di Paola, anche in Sicilia sarebbe necessario ripartire da interventi economici rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

La proposta del reddito di cittadinanza regionale da 200 milioni di euro viene così rilanciata dal M5S come risposta alle difficoltà economiche denunciate, in un confronto politico che coinvolge direttamente il Governo regionale e la maggioranza che lo sostiene.

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