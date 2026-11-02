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Concessioni balneari

Mondello, il TAR conferma la decadenza della concessione Italo Belga: Schillaci (M5S) chiede una spiaggia libera e nuove regole

La deputata regionale Roberta Schillaci interviene sulla decisione del TAR relativa alla concessione della spiaggia di Mondello. Richiamate le criticità esaminate dalla Commissione Antimafia e il contributo della denuncia presentata da Ismaele La Vardera.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 02/11/2026 - 16:26
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Politica
M5S Ars

La decisione del TAR sulla concessione demaniale della spiaggia di Mondello riaccende il dibattito politico sulla gestione del litorale palermitano. A intervenire è Roberta Schillaci, segretaria della Commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, che accoglie favorevolmente la pronuncia relativa alla società Mondello Immobiliare Italo Belga.

Secondo la deputata regionale, la decisione rappresenta un passaggio importante e conferma la rilevanza delle criticità segnalate nei mesi scorsi sulla gestione della concessione.

«La sentenza del TAR di oggi rappresenta un risultato importante e conferma la fondatezza delle criticità che abbiamo sollevato in questi mesi sulla gestione della spiaggia di Mondello da parte della società Italo Belga», afferma Schillaci.

Le criticità segnalate sulla concessione Italo Belga

La parlamentare del Movimento 5 Stelle richiama le questioni emerse durante gli approfondimenti sulla gestione del litorale.

«Le violazioni degli obblighi concessori, gli affidamenti a terzi senza le necessarie autorizzazioni e le questioni legate all'interdittiva antimafia sono elementi di estrema gravità che non potevano essere ignorati», dichiara.

Si tratta delle criticità richiamate da Schillaci nella sua valutazione politica della vicenda, sulla quale è intervenuta anche la Commissione regionale Antimafia.

La deputata sottolinea inoltre il ruolo svolto da Ismaele La Vardera, che aveva portato la questione all'attenzione della Commissione attraverso una denuncia, sollecitando verifiche e approfondimenti.

Secondo Schillaci, l'attività della Commissione ha consentito di esaminare gli elementi emersi e di formulare una valutazione sulle presunte violazioni ripetute della concessione e degli obblighi contrattuali da parte della società.

Schillaci: «La spiaggia di Mondello non è un patrimonio esclusivo»

Per la rappresentante del M5S, la vicenda deve rappresentare un'occasione per ridefinire la gestione della spiaggia, mettendo al centro l'interesse pubblico.

«I beni demaniali appartengono alla collettività e devono essere gestiti nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell'interesse pubblico», sottolinea Roberta Schillaci.

La deputata ribadisce che la spiaggia di Mondello non può essere considerata un patrimonio esclusivo di chi l'ha gestita per decenni.

L'obiettivo indicato è quello di garantire una fruizione del litorale aperta alla cittadinanza e una gestione delle concessioni rispettosa delle regole.

La richiesta di una nuova gestione nel rispetto delle norme europee

Schillaci auspica che la decisione del TAR segni l'inizio di una fase diversa per Mondello, con una spiaggia accessibile a tutti e affidamenti conformi alle disposizioni europee.

«La vicenda Mondello segni davvero l'inizio di una stagione nuova, con una spiaggia per tutti, senza privilegi e senza rendite di posizione, nel pieno rispetto delle regole e dell'interesse della comunità», conclude la deputata regionale.

La posizione espressa dal Movimento 5 Stelle punta quindi a collegare la pronuncia del TAR alla necessità di garantire legalità, trasparenza e interesse collettivo nella futura gestione del litorale palermitano.

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Fonte: M5S Ars
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