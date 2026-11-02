mercoledì04 novembre 2026, 14:52
Teatro e psicologia

Stefania Andreoli porta ''La mente in scena'' in Sicilia: a Palermo e Catania lo spettacolo sulla salute mentale

La psicologa e psicoterapeuta sarà al Teatro Golden di Palermo il 14 novembre e al Teatro Metropolitan di Catania il 15 novembre. Un testo inedito ispirato a una storia vera, scritto e diretto da Luca Stano, con Alice Redini nel ruolo di una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 02/11/2026 - 16:21
|
Appuntamenti

Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, dopo il successo dei suoi bestsellers, sara' in tournée anche in Sicilia con lo spettacolo “La mente in scena”, un testo inedito ispirato a una storia vera, che farà tappa a Palermo il 14 novembre, alle 21, al teatro Golden e il 15 novembre alle 17, a Catania al teatro Metropolitano. Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, ha già fatto registrare il sold out in tutta Italia ed esplora il tema della salute mentale attraverso la storia di una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità, interpretata da Alice Redini.

Sul palco, Andreoli e Redini portano in scena la mente della protagonista, Hélène, degli uomini e delle donne incontrati durante i suoi ricoveri in psichiatria e della terapeuta, dando vita a un dialogo originalissimo tra la parola clinica e quella teatrale e affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza.

Hélène e la Doc invitano gli spettatori a teatro per offrire lo spettacolo coraggioso ed emozionante di uno scambio serrato e poetico, intrecciando un racconto che si compie tra introspezione clinica, verità emotiva e libertà teatrale come mai è stato esplorato prima da uno psicoterapeuta.

La mente in scena” è uno spettacolo nuovo nel suo genere, intenso e commovente, un vero e proprio monologo a due voci, tagliente e struggente, che racconta il dolore mentale con parole nuove e con un tono di voce che cattura l’attenzione, fa riflettere e sfida il pubblico a un cambio di prospettiva. Stefania Andreoli e Luca Stano portano a teatro un inno alla possibilità di restare umani anche quando tutto intorno sembra crollare.

“Questo spettacolo trasmette un messaggio chiaro e potente - ha dichiarato la stessa Andreoli, che ha fortemente voluto dare una possibilità a un testo intercettato vent’anni fa e rimasto inedito - nessuno è solo, e ciascuno può trovare la forza e il coraggio di affrontare la malattia senza restare in silenzio.”

Una rappresentazione dirompente, originale e schietta che, per 120 minuti, porterà il pubblico nel cuore della fragilità della mente, del dolore e del desiderio di vivere quando siamo incapaci di farlo. Uno spettacolo che si rivolge a chiunque abbia voglia di ascoltare e in cui il dolore si unisce alla scoperta e restituisce speranza a coloro che sono affetti dai disturbi della mente e agli affetti che li circondano.

Perché capire con amorevole umanità è il solo, vero contributo possibile.

Stefania Andreoli
Psicoterapeuta, docente e presidente di Alice ETS. Per Rizzoli ha scritto diversi saggi, tutti bestseller. In onda sulle frequenze di Radio Deejay con uno spazio dedicato ai genitori dal 2019, è autrice di Scomodati, la rubrica settimanale di Sky TG24 Insider. Già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, da maggio 2023 è membro dell’Intergruppo Parlamentare voluto dal Senato della Repubblica dedicato ai Diritti Fondamentali della Persona. Dal 2026 insegna presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica dell’Università di Padova. Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo Un’ottima famiglia, debutta a teatro con La Mente in scena e lancia Come le cipolle, il suo primo video podcast dedicato, strato dopo strato, alla complessità del vissuto umano e alla cultura della salute mentale.

Letto: 1180 volte
  Stefania AndreoliLa mente in scenaPalermoCataniaTeatro GoldenTeatro MetropolitanAlice RediniLuca Stanosalute mentaledisturbo borderline di personalitàspettacoli Siciliateatro novembre 2026

Leggi anche

Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre
Nuova stagione teatrale
Palermo, Sergio Rubini inaugura la stagione del Teatro Al Massimo con ''I fratelli De Filippo''
Musica dal vivo
Palermo, il jazz torna protagonista al Cinematocasa: cinque concerti dal 6 al 28 novembre con ''Music Tales''
Cultura in notturna
Palermo, torna la ''Notte Bianca dei Tesori'': otto luoghi straordinari da scoprire dopo il tramonto il 7 e 8 novembre
Musica e beneficenza
Palermo, torna il ''Pre Christmas Concert'' di Salvatore Petrotto: musica e solidarietà nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Teatro e ironia
Palermo, Francesco Piccolo e Pif al Teatro Golden il 4 dicembre con ''Momenti di trascurabile (IN) felicità''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti