mercoledì04 novembre 2026, 14:52
Demanio marittimo

Mondello, il TAR conferma la decadenza della concessione Italo Belga: Legambiente chiede spiagge libere tutto l'anno

Legambiente Sicilia e Legambiente Palermo accolgono favorevolmente la decisione del TAR sul ricorso della società Mondello Immobiliare Italo Belga. Le associazioni chiedono al Comune di accelerare sul Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e di prevedere la rimozione stagionale degli stabilimenti balneari.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 02/11/2026 - 16:17
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Attualità
Davide Tiziano

La decisione del TAR sul ricorso presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga, che conferma la decadenza della concessione demaniale, viene accolta favorevolmente da Legambiente Sicilia e Legambiente Palermo. Per le due associazioni ambientaliste si tratta di un passaggio importante per il futuro della spiaggia di Mondello e per una gestione del litorale maggiormente orientata all'interesse pubblico.

La pronuncia, secondo quanto evidenziato dalle associazioni, conferma la legittimità della revoca della concessione da parte delle autorità competenti e apre la possibilità di ripensare l'utilizzo di uno dei luoghi simbolo del capoluogo siciliano.

Dopo oltre un secolo di gestione affidata alla società Italo Belga, Legambiente auspica una nuova fase nella quale siano garantiti libero accesso al mare, tutela del paesaggio e trasparenza nella gestione del demanio marittimo.

Legambiente: «La spiaggia di Mondello è un bene comune»

Per le associazioni ambientaliste, la decisione del TAR rappresenta un'occasione per riaffermare il carattere pubblico del litorale.

La spiaggia, sottolineano Legambiente Sicilia e Legambiente Palermo, non deve essere considerata un bene riservato a un singolo soggetto privato, ma una risorsa naturale e paesaggistica appartenente alla collettività.

Nel comunicato viene richiamata anche la necessità di garantire legalità, concorrenza e trasparenza nell'assegnazione delle concessioni balneari.

Secondo le associazioni, il precedente modello di gestione non avrebbe assicurato un adeguato ricorso a procedure di evidenza pubblica e una piena centralità dell'interesse collettivo.

La vicenda di Mondello viene inoltre indicata come un possibile riferimento per il futuro delle concessioni demaniali nell'intera Sicilia, dove Legambiente chiede una gestione delle spiagge maggiormente rispettosa della fruizione pubblica e delle regole previste per gli affidamenti.

La richiesta al Comune: accelerare sul nuovo PUDM

Tra le principali richieste avanzate dalle associazioni figura quella di imprimere una forte accelerazione all'approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) di Palermo.

Legambiente auspica che il nuovo strumento di pianificazione possa essere adottato nei prossimi mesi, definendo criteri chiari per l'utilizzo delle aree costiere.

Il Piano, secondo le associazioni, dovrebbe prevedere concessioni balneari limitate nel tempo, assegnate attraverso procedure trasparenti e nel rispetto della normativa europea.

L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le attività economiche legate alla balneazione, la salvaguardia ambientale e il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare.

Stabilimenti balneari da rimuovere a ottobre

Un'altra proposta riguarda la presenza delle strutture balneari sulla spiaggia durante i mesi non estivi.

Legambiente Sicilia e Legambiente Palermo chiedono che il nuovo PUDM stabilisca la rimozione annuale degli stabilimenti balneari all'inizio di ottobre, in modo da restituire il litorale alla sua dimensione naturale durante l'autunno, l'inverno e la primavera.

Secondo le associazioni, questa misura permetterebbe di evitare occupazioni permanenti o di fatto permanenti delle aree demaniali, garantendo una maggiore disponibilità degli spazi pubblici.

La richiesta è quella di rendere la spiaggia fruibile dodici mesi all'anno, senza limitazioni derivanti dalla presenza continuativa delle strutture stagionali.

Una decisione che riguarda anche le altre spiagge siciliane

Per Legambiente, la vicenda non si esaurisce con la decadenza della concessione della società Italo Belga.

La pronuncia del TAR viene considerata un'occasione per avviare una riflessione più ampia sulla gestione del demanio marittimo siciliano, mettendo al centro la tutela ambientale, l'accessibilità e il rispetto delle procedure pubbliche.

Le associazioni chiedono quindi che l'Amministrazione comunale di Palermo colga questa fase per definire nuove regole attraverso il PUDM, evitando che il superamento della concessione storica si traduca soltanto in un cambiamento del soggetto gestore.

L'obiettivo indicato da Legambiente Sicilia e Legambiente Palermo è un modello di gestione nel quale le attività economiche possano convivere con la salvaguardia del paesaggio e con il diritto dei cittadini a utilizzare liberamente gli spazi costieri.

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Fonte: Legambiente
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