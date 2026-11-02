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Emergenza scuole

Palermo, ancora vandalismi alla scuola Falcone dello Zen: la Cgil chiede interventi straordinari e sicurezza

Flc Cgil Palermo e Camera del Lavoro dello Zen denunciano l'ennesimo episodio ai danni dell'istituto e chiedono risorse aggiuntive, videosorveglianza, sostegno psicologico e un tavolo interistituzionale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 02/11/2026 - 12:54
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Attualità
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Dopo l'ennesimo atto vandalico ai danni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, nel quartiere Zen di Palermo, la Flc Cgil Palermo e la Camera del Lavoro dello Zen chiedono interventi straordinari per garantire sicurezza e continuità alle attività scolastiche.

A intervenire sono Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo, e Zaher Darwish, segretario della Camera del Lavoro dello Zen, che esprimono amarezza per il ripetersi di episodi ai danni di una scuola impegnata quotidianamente nell'istruzione e nell'inclusione dei bambini del quartiere.

«È finito il tempo delle chiacchiere, delle dichiarazioni di solidarietà e delle passerelle istituzionali. Adesso deve cominciare il tempo dei fatti, delle scelte coraggiose e degli interventi concreti», dichiarano i due rappresentanti sindacali.

La denuncia dopo l'ennesimo furto

La Flc Cgil ricorda che pochi giorni fa, alla presenza della segretaria nazionale Gianna Fracassi, la scuola aveva ospitato un'iniziativa dedicata all'innovazione e alle opportunità per le nuove generazioni.

«Un contrasto drammatico: nella scuola si parlava di futuro mentre fuori le forze dell'ordine facevano i conti col presente fatto dell'ennesimo furto ai danni della scuola», osserva Fabio Cirino.

Secondo il sindacato, non è più sufficiente intervenire per riparare i danni dopo ogni episodio. Occorrono invece risposte strutturali che permettano all'istituto di svolgere regolarmente la propria funzione educativa.

Le richieste della Cgil: sicurezza e sostegno alle famiglie

La Flc Cgil Palermo chiede al Governo di destinare risorse aggiuntive alla scuola pubblica, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da maggiori fragilità sociali.

Il sindacato sollecita inoltre la convocazione di un tavolo interistituzionale per definire interventi coordinati e verificabili.

Tra le misure richieste figurano un presidio stabile di sicurezza, sistemi efficienti di videosorveglianza e protezione degli edifici e un servizio continuativo di sostegno psicologico e socioeducativo rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie.

«Non possiamo continuare a chiedere alla scuola di resistere da sola mentre il governo continua a tagliare risorse e personale. La sicurezza, il diritto allo studio e il futuro dei bambini non possono essere sacrificati sull'altare del risparmio», affermano Cirino e Darwish.

Per i due rappresentanti sindacali, il ripetersi di furti e vandalismi non provoca soltanto danni materiali, ma compromette anche il senso di sicurezza e la serenità dell'intera comunità scolastica.

«Non si può pretendere che la scuola, da sola, compensi tutte le fragilità di un territorio», concludono.

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Fonte: Cgil Palermo
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