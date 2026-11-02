mercoledì04 novembre 2026, 14:53
Commemorazione dei defunti

Palermo, Lagalla in visita al cimitero dei Rotoli per il 2 novembre: lavori quasi conclusi per il secondo forno crematorio

Il sindaco Roberto Lagalla visita il cimitero dei Rotoli in occasione della commemorazione dei defunti e annuncia l'entrata in funzione del secondo forno crematorio nei prossimi mesi. L'assessore Salvatore Orlando: ''I Rotoli hanno cambiato volto, ma c'è ancora da fare''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 02/11/2026 - 16:11
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Attualità
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Una visita al cimitero dei Rotoli in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, per verificare le condizioni della struttura, ringraziare il personale impegnato nei servizi cimiteriali e fare il punto sugli interventi ancora in corso. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è tornato al cimitero cittadino, soffermandosi anche sul cantiere del secondo forno crematorio, ormai prossimo al completamento.

Il primo cittadino ha sottolineato il percorso compiuto dall'Amministrazione per superare l'emergenza delle bare insepolte e migliorare le condizioni di accoglienza dei cittadini che si recano ai Rotoli per rendere omaggio ai propri cari.

«Anche questo 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, ho voluto essere al cimitero dei Rotoli per testimoniare la vicinanza dell'Amministrazione e verificare personalmente il lavoro svolto per accogliere nel modo più dignitoso possibile i cittadini», ha dichiarato Lagalla.

Dal caso delle 1.500 bare insepolte al recupero del cimitero

Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato la grave situazione che aveva interessato il cimitero negli anni precedenti, quando erano state accumulate oltre 1.500 bare insepolte.

«Non possiamo dimenticare quello che era questo cimitero fino a qualche anno fa: un luogo da incubo, diventato una vergogna nazionale, con oltre 1.500 bare insepolte», ha affermato.

Secondo Lagalla, il lavoro svolto ha consentito di migliorare progressivamente le condizioni del cimitero e di restituire dignità ai defunti e alle loro famiglie.

Il sindaco ha comunque precisato che il percorso non è concluso e che sarà necessario proseguire con gli interventi per consolidare i risultati raggiunti.

Secondo forno crematorio alle battute finali

Durante la visita, Roberto Lagalla ha effettuato anche un sopralluogo al cantiere del secondo forno crematorio dei Rotoli.

L'opera, secondo quanto annunciato dal primo cittadino, è ormai nelle fasi finali e dovrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi.

Il nuovo impianto è considerato dall'Amministrazione un intervento strategico per rafforzare la capacità dei servizi cimiteriali e prevenire il ripetersi delle criticità che hanno caratterizzato il passato.

I ringraziamenti agli operatori e all'Amat

Lagalla ha rivolto un ringraziamento all'assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando, alla direzione del cimitero, alle maestranze e agli operatori della Reset, impegnati nella manutenzione e nella cura degli spazi.

Un riconoscimento è stato espresso anche all'Amat, che ha predisposto servizi di trasporto aggiuntivi per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante le giornate di maggiore affluenza.

Il sindaco ha inoltre ringraziato l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per le parole pronunciate durante la celebrazione del 2 novembre, dedicate all'impegno profuso per restituire dignità al cimitero.

Orlando: «La dignità riconquistata deve diventare stabile»

Sulla situazione dei Rotoli è intervenuto anche l'assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando, che ha richiamato l'importanza di garantire luoghi decorosi e rispettosi della memoria dei defunti.

«La situazione che abbiamo trovato ai Rotoli qualche anno fa era drammatica. Oggi lo scenario è profondamente cambiato», ha dichiarato.

Orlando ha attribuito i miglioramenti al lavoro quotidiano della direzione cimiteriale, delle maestranze e degli operatori, sottolineando la necessità di mantenere alta l'attenzione sui servizi.

«Sappiamo che c'è ancora da fare, ma oggi possiamo dire che i Rotoli hanno cambiato volto. La nostra responsabilità è continuare su questa strada, senza abbassare la guardia, affinché la dignità riconquistata diventi una condizione stabile e definitiva», ha concluso l'assessore.

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Fonte: Comune di Palermo
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