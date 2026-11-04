mercoledì04 novembre 2026, 14:53
Viabilità in difficoltà

Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti

Due tratti stradali già ripristinati sono nuovamente transennati, provocando restringimenti e disagi alla circolazione. Il consigliere comunale Ottavio Zacco denuncia la situazione e chiede di accertare le cause dei cedimenti e le eventuali responsabilità delle imprese.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 09:58
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Attualità
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Nuovi disagi alla circolazione in via Ernesto Basile, dove due scavi stradali già ripristinati hanno ceduto, rendendo necessario un nuovo transennamento e provocando un restringimento della carreggiata.

A denunciare la situazione è Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, che chiede verifiche immediate sulla qualità dei lavori eseguiti e sulle eventuali responsabilità delle imprese coinvolte.

«Non è più tollerabile che Palermo debba continuare a subire disagi alla viabilità a causa di lavori stradali eseguiti senza le necessarie garanzie di qualità e durata», dichiara Zacco.

Via Ernesto Basile, carreggiata ristretta e disagi al traffico

Secondo quanto segnalato dal consigliere, i due tratti interessati dai precedenti interventi sono stati nuovamente delimitati con transenne, creando un imbuto stradale che rallenta la circolazione e penalizza migliaia di automobilisti.

«È inaccettabile che, dopo mesi di cantieri, limitazioni e sacrifici per i cittadini, si debba tornare al punto di partenza per il cedimento di tratti stradali appena ripristinati», sottolinea.

Zacco richiama l'attenzione sulla necessità di garantire interventi duraturi, eseguiti da imprese dotate di adeguate competenze tecniche.

Richiesti controlli sui lavori e sulle imprese

Il presidente della VI Commissione sollecita l'accertamento delle cause dei cedimenti e la verifica delle eventuali responsabilità.

«Chiediamo che vengano immediatamente accertate le cause dei cedimenti, verificate le responsabilità delle imprese esecutrici e disposti interventi risolutivi, con controlli rigorosi sulla qualità dei ripristini», afferma.

Il consigliere conclude ribadendo il diritto dei cittadini a strade sicure e tempi certi per il ripristino della viabilità.

«Palermo non può continuare a essere ostaggio di cantieri che, anziché risolvere i problemi, finiscono per crearne di nuovi».

Letto: 986 volte
Fonte: Comune di Palermo
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