mercoledì04 novembre 2026, 14:52
Emergenza illuminazione

Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto

Furti di cavi, manomissioni e atti vandalici continuano a compromettere l'illuminazione pubblica in diversi quartieri. Il consigliere comunale Massimiliano Giaconia sollecita controlli, videosorveglianza e un piano coordinato per la sicurezza.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:06
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Attualità
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Intere strade senza illuminazione pubblica da mesi, impianti ripristinati e nuovamente spenti nel giro di poche ore, disagi per residenti e automobilisti. È la situazione denunciata dal consigliere comunale del Gruppo Misto Massimiliano Giaconia, che ha rinnovato al Prefetto di Palermo la richiesta di convocare urgentemente il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Al centro della segnalazione ci sono i ripetuti furti di cavi, le manomissioni e gli atti vandalici che, secondo il consigliere, continuano a compromettere il funzionamento degli impianti gestiti da Amg Energia.

Dal CEP all'Ospedale Cervello: le strade senza luce

Le criticità segnalate riguardano il quartiere CEP, dove si verificherebbero spegnimenti ogni sera nonostante i continui interventi di ripristino, e diverse altre zone della città.

Tra queste figurano viale Regione Siciliana Nord-Ovest, nel tratto compreso tra via Maccionello e via Belgio, la stessa via Maccionello, buona parte di via Trabucco, nei pressi dell'Ospedale Cervello, e via Fabio Besta.

«Non è più soltanto una questione di furti di cavi, manomissioni e atti vandalici, ma un problema che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini», afferma Giaconia.

La richiesta al Prefetto e le minacce agli operatori

Il consigliere richiama anche un recente riscontro del presidente di Amg Energia, che, secondo quanto riferito, confermerebbe la gravità del fenomeno e segnalerebbe persino minacce agli operatori impegnati nei lavori di ripristino.

Giaconia esprime solidarietà ai lavoratori e chiede misure concrete per impedire nuovi danneggiamenti.

Tra le proposte avanzate figurano maggiori controlli nelle aree interessate, il potenziamento della videosorveglianza e iniziative per individuare i responsabili e proteggere le infrastrutture pubbliche.

Appello al sindaco Lagalla

Il consigliere sollecita anche il sindaco Roberto Lagalla a intervenire, promuovendo una collaborazione tra Comune, Prefettura, Forze dell'Ordine e Amg Energia.

L'obiettivo è superare la gestione delle continue emergenze attraverso una strategia strutturale, anche per evitare che i costi dei ripetuti interventi ricadano sulla collettività.

«Non è più accettabile che interi quartieri rimangano al buio per mesi o che, come accade al CEP, gli impianti vengano nuovamente spenti poche ore dopo essere stati riattivati», sottolinea Giaconia.

«È un fenomeno che va combattuto con determinazione: non possiamo più permettere che intere porzioni della nostra città continuino a rimanere al buio», conclude il consigliere.

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Fonte: Comune di Palermo
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