mercoledì04 novembre 2026, 14:56
Mobilità ferroviaria

Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

Il consigliere dell'VIII Circoscrizione Salvatore Palumbo replica alle critiche sulle fermate Porto e Politeama. Il servizio attuale è condizionato dai lavori ancora in corso, mentre la Regione garantisce la gratuità fino al 31 gennaio 2027.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:11
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Mobilità

Le nuove fermate ferroviarie Porto e Politeama rappresentano un importante passo avanti per la mobilità cittadina, nonostante le limitazioni attuali del servizio. A sostenerlo è Salvatore Palumbo, consigliere dell'VIII Circoscrizione, che interviene nel dibattito sull'apertura delle due stazioni dell'anello ferroviario, respingendo le critiche sollevate da alcuni esponenti dell'opposizione.

«L'inaugurazione delle nuove fermate Porto e Politeama, dopo tanti anni di attesa, rappresenta un traguardo storico per la mobilità palermitana», afferma Palumbo, definendo strumentali le polemiche sulla frequenza dei collegamenti.

Treni ogni 30 minuti: perché il servizio è ancora limitato

Uno dei punti più discussi riguarda la frequenza di un treno ogni 30 minuti e la conclusione del servizio alle 20.30.

Secondo Palumbo, queste limitazioni dipendono da precise esigenze tecniche e non rappresentano l'organizzazione definitiva dell'anello ferroviario.

Attualmente, infatti, la linea funziona a binario unico con servizio a spola, poiché il collegamento non è ancora completamente chiuso.

La sospensione serale anticipata consentirebbe inoltre lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere necessarie al completamento dell'infrastruttura.

Collegamenti con l'aeroporto e frequenze future

Il consigliere difende anche l'utilità del nuovo collegamento per chi deve raggiungere l'aeroporto Falcone Borsellino.

Attraverso l'interscambio alla stazione Notarbartolo, sostiene Palumbo, i passeggeri provenienti dal centro e dal Porto possono raggiungere la linea diretta a Punta Raisi evitando le incertezze del traffico stradale.

Per quanto riguarda il futuro, il consigliere riferisce che RFI prevede un progressivo potenziamento del servizio dopo il completamento del tratto Lolli–Politeama, che comprende la fermata Turrisi Colonna.

Con la chiusura dell'anello, le frequenze dovrebbero passare prima a 20 minuti e successivamente a 15 minuti, accompagnate da un ampliamento degli orari.

I dati sui passeggeri, attualmente in fase di rilevazione da parte di RFI e Trenitalia, contribuiranno a definire l'offerta in base alle esigenze della città.

Treni gratis fino al 31 gennaio 2027

Palumbo esprime infine apprezzamento per l'iniziativa della Regione Siciliana, che sosterrà la gratuità del servizio fino al 31 gennaio 2027.

Una misura pensata per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e permettere ai cittadini di sperimentare i nuovi collegamenti.

«Un'occasione fondamentale per permettere a tutti di testare concretamente l'efficienza della nuova infrastruttura e rendersi conto di persona del valore di quest'opera», conclude il consigliere.

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Fonte: Comune di Palermo
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