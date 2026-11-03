mercoledì04 novembre 2026, 14:56
Mobilità cittadina

Palermo, inaugurata la fermata Politeama: treni gratis da Notarbartolo fino al 31 gennaio, Lagalla punta sul trasporto integrato

Il sindaco Roberto Lagalla commenta l'apertura della nuova fermata ferroviaria, riconoscendo i ritardi accumulati nei lavori. Viaggi gratuiti sulla tratta Notarbartolo-Politeama e obiettivo di integrare ferrovia, autobus e tram.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:18
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Mobilità
Stefano Patania

L'inaugurazione della nuova fermata ferroviaria Politeama rappresenta un passo avanti per la mobilità cittadina. A sottolinearlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che commenta l'apertura della fermata riconoscendo i ritardi accumulati negli anni, ma evidenziando le nuove opportunità per gli spostamenti dei cittadini.

Una delle novità più importanti riguarda la possibilità di viaggiare gratuitamente sulla tratta Notarbartolo-Politeama fino al 31 gennaio, grazie a un'iniziativa promossa dall'assessorato regionale ai Trasporti e da Trenitalia.

Lagalla: «Un traguardo importante, nonostante i ritardi»

«L’inaugurazione della fermata Politeama è un passaggio importante per Palermo e per il suo sistema di mobilità. È vero, sono passati più anni di quelli previsti e non possiamo ignorare i tempi che sono stati necessari per arrivare a questo risultato», dichiara il primo cittadino.

Lagalla invita però a considerare anche i benefici della nuova infrastruttura per la città.

«Oggi è giusto guardare anche al traguardo raggiunto e al contributo che questa nuova fermata potrà dare alla città».

Il sindaco sottolinea inoltre il lavoro svolto negli ultimi anni per accelerare il completamento degli interventi, grazie alla collaborazione tra RFI, Regione Siciliana e assessorato regionale ai Trasporti.

Secondo Lagalla, questo impegno istituzionale ha consentito di inaugurare tre fermate del sistema metropolitano ferroviario, ampliando progressivamente le possibilità di spostamento dei palermitani.

Treni gratuiti tra Notarbartolo e Politeama fino al 31 gennaio

Per incentivare l'utilizzo del collegamento ferroviario, è stata prevista un'iniziativa che consentirà ai cittadini di viaggiare gratuitamente tra le fermate Notarbartolo e Politeama fino al 31 gennaio.

Il sindaco ringrazia in particolare l'assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò e Trenitalia per aver promosso l'iniziativa.

«Un'opportunità che può rappresentare un ulteriore incentivo per i cittadini a conoscere e utilizzare il servizio ferroviario, contribuendo a diffondere sempre di più l'abitudine a scegliere il trasporto pubblico», afferma Lagalla.

L'obiettivo è favorire una maggiore conoscenza del servizio e incoraggiare gli spostamenti in treno anche per i tragitti urbani.

Il futuro della mobilità tra ferrovia, autobus e tram

L'apertura della fermata Politeama si inserisce, secondo l'amministrazione comunale, in un percorso più ampio di miglioramento della mobilità palermitana.

La priorità indicata dal sindaco è l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto pubblico, attraverso collegamenti sempre più coordinati tra rete ferroviaria, autobus e tram.

«Stiamo lavorando in questa direzione, puntando sull'intermodalità e portando avanti il progetto del tram, perché autobus, ferrovia e tram devono dialogare tra loro e offrire ai cittadini alternative concrete all'utilizzo dell'auto privata», spiega Lagalla.

Il primo cittadino ribadisce infine che l'apertura della nuova fermata non conclude il percorso di potenziamento della mobilità urbana.

«La fermata Politeama non è un punto di arrivo, ma un ulteriore tassello di un percorso che Palermo deve continuare a costruire. Con consapevolezza dei ritardi accumulati, ma anche con la determinazione di andare avanti», conclude il sindaco.

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Fonte: Comune di Palermo
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