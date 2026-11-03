mercoledì04 novembre 2026, 14:59
Sicurezza alimentare

Attacchi hacker ai frigoriferi dei supermercati: allarme surgelati in Sicilia, come riconoscere i prodotti a rischio

Dopo gli attacchi informatici ai frigoriferi dei supermercati, Federconsumatori Sicilia invita i consumatori alla prudenza. Attenzione ai prodotti scongelati e ricongelati: ecco come riconoscere i possibili segnali di un'interruzione della catena del freddo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:30
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Tutela dei consumatori
Generata con IA

Gli attacchi hacker ai sistemi informatici dei supermercati Coop e Decò in Sicilia accendono l'attenzione sulla sicurezza alimentare, in particolare sulla corretta conservazione dei prodotti surgelati.

A lanciare l'allarme è Federconsumatori Sicilia, che invita i cittadini alla massima prudenza dopo gli attacchi che hanno interessato il gruppo Radenza, gestore dei supermercati Coop nell'Isola, e il gruppo Arena, che gestisce i punti vendita Decò.

Secondo l'associazione, episodi analoghi registrati anche in altri Paesi europei potrebbero far pensare a una campagna informatica coordinata dall'estero. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi avanzata da Federconsumatori.

Attacchi hacker e rischio per i prodotti surgelati

Federconsumatori ringrazia i gruppi commerciali coinvolti per la trasparenza nelle comunicazioni e per aver ritirato immediatamente dalla vendita i prodotti scongelati a seguito degli attacchi.

La preoccupazione riguarda soprattutto la possibilità che un attacco informatico possa provocare lo spegnimento dei congelatori durante la notte, con una successiva riaccensione dopo alcune ore.

In questi casi, i prodotti potrebbero subire uno scongelamento parziale seguito da un ricongelamento, con possibili rischi di intossicazione alimentare, particolarmente gravi per bambini e anziani.

Come riconoscere i surgelati potenzialmente compromessi

L'associazione fornisce alcune indicazioni pratiche per individuare i segnali di una possibile interruzione della catena del freddo.

  • Verdure surgelate e patatine: piselli, fagiolini, spinaci a cubetti e prodotti simili dovrebbero presentarsi separati all'interno della confezione. Un blocco unico, duro e compatto, può indicare un precedente scongelamento.

  • Preparati di mare sottovuoto: le confezioni congelate devono risultare rigide e non flessibili.

  • Bastoncini di pesce e piatti pronti: occorre prestare attenzione alle scatole di cartone umide o con presenza di brina.

  • Carne e pesce congelati in vaschetta: la brina sulla superficie può rappresentare un segnale di conservazione non corretta.

Questi elementi, precisa il quadro delle raccomandazioni, sono segnali di possibile alterazione, non una prova certa che il prodotto sia stato scongelato e ricongelato.

Federconsumatori: attenzione alla catena del freddo

L'associazione ricorda che i surgelati correttamente conservati sono sicuri e possono offrire caratteristiche nutrizionali equivalenti a quelle dei prodotti freschi.

Il problema nasce quando la catena del freddo viene interrotta, compromettendo la corretta conservazione degli alimenti.

Per questo Federconsumatori Sicilia invita commercianti e grande distribuzione a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza dei sistemi e dei prodotti, ricordando che anche i consumatori possono contribuire attraverso un controllo attento delle confezioni prima dell'acquisto.

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Fonte: Federconsumatori Sicilia
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