mercoledì04 novembre 2026, 14:59
Diritti dei viaggiatori

Volo Palermo-Milano Linate in ritardo di oltre tre ore: Ita Airways condannata a risarcire due passeggeri

Il Giudice di Pace di Palermo riconosce una compensazione di 250 euro a ciascun viaggiatore per un volo del 22 giugno 2025. La compagnia aerea non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:04
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Tutela dei consumatori
ItaliaRimborso

Un volo da Palermo a Milano Linate arrivato con oltre tre ore di ritardo è costato a Ita Airways una condanna al pagamento di 500 euro complessivi a favore di due passeggeri.

La decisione è stata emessa dal Giudice di Pace di Palermo, che ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro per ciascun viaggiatore, assistito nella controversia dalla società ItaliaRimborso.

Il volo in ritardo e la decisione del giudice

La vicenda riguarda il collegamento aereo Palermo-Milano Linate del 22 giugno 2025, con partenza programmata alle 19.30.

L'aereo è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario previsto.

I due passeggeri avevano inizialmente tentato di ottenere il riconoscimento dei propri diritti senza ricorrere al tribunale, ma senza successo. Si sono quindi rivolti a ItaliaRimborso, che ha promosso l'azione legale conclusasi con l'accoglimento del ricorso.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il magistrato ha accertato che Ita Airways non aveva fornito prove dell'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il disservizio.

Ritardi aerei, cosa prevede il regolamento europeo

La sentenza richiama il Regolamento UE 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di ritardi prolungati, cancellazioni e altri disservizi aerei.

Il giudice ha ribadito che, una volta dimostrati il possesso del titolo di viaggio e il ritardo, spetta alla compagnia aerea provare che il problema sia stato causato da circostanze eccezionali e inevitabili.

Nel caso del volo Palermo-Milano Linate, questa prova non è stata fornita e il tribunale ha riconosciuto ai due passeggeri la compensazione prevista dalla normativa.

ItaliaRimborso: «I passeggeri facciano valere i propri diritti»

La società trapanese ItaliaRimborso, che ha seguito la controversia, sottolinea l'importanza degli strumenti europei di tutela dei viaggiatori.

«Questa decisione rappresenta l'ennesima conferma dell'efficacia degli strumenti di tutela previsti dalla normativa europea», commenta la società.

«Troppo spesso i passeggeri rinunciano a far valere i propri diritti, pensando che si tratti di procedure lunghe o complesse. In realtà, quando il ritardo supera le tre ore e non vi sono circostanze eccezionali dimostrabili, il diritto alla compensazione è pienamente riconosciuto dalla legge».

ItaliaRimborso opera nell'assistenza ai passeggeri che hanno subito ritardi, cancellazioni, overbooking e problemi con i bagagli.

La decisione del Giudice di Pace di Palermo conferma, nel caso specifico, il diritto dei due viaggiatori a ricevere 250 euro ciascuno per il ritardo del volo.

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Fonte: ItaliaRimborso
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