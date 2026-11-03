mercoledì04 novembre 2026, 14:53
Protesta sindacale

Palermo, la Cgil protesta contro il carovita e attacca Lagalla: ''Il sindaco inaugura, ma non ascolta i cittadini''

Presidio davanti a Palazzo Palagonia per chiedere un confronto sulle difficoltà economiche delle famiglie. Mario Ridulfo critica il mancato incontro con il sindaco e l'esclusione dei lavoratori dall'inaugurazione delle nuove fermate ferroviarie.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:22
|
Attualità
Cgil Palermo

La Cgil Palermo scende in piazza contro il carovita e critica il sindaco Roberto Lagalla per la mancata risposta alla richiesta di un incontro sulle difficoltà economiche dei cittadini.

Questa mattina, davanti a Palazzo Palagonia, si è svolto un presidio al quale hanno partecipato tutte le categorie del sindacato, per sollecitare l'apertura di un tavolo di confronto con l'amministrazione comunale.

«Il sindaco preferisce l'ennesima fotografia a un'inaugurazione, dove peraltro lavoratori e sindacati non sono nemmeno stati invitati, piuttosto che ascoltare i bisogni della gente e le proposte del sindacato», dichiara Mario Ridulfo, segretario generale della Cgil Palermo.

Carovita, la Cgil chiede risposte al Comune

Il sindacato denuncia le difficoltà di lavoratori, pensionati, disoccupati e famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi, gli stipendi insufficienti e la perdita del potere d'acquisto.

«Chi governa, a tutti i livelli, evidentemente ha la pancia piena e non può capire chi oggi non arriva alla fine del mese, chi vive di un lavoro precario o discontinuo, chi ha una pensione povera, chi pur lavorando già a metà mese non riesce più a fare la spesa», afferma Ridulfo.

Durante il presidio, la Cgil ha consegnato agli uffici comunali un documento con le proposte contro il carovita, lamentando l'assenza di rappresentanti dell'amministrazione disponibili al confronto.

«Non abbiamo trovato nemmeno un assessore disposto ad ascoltare la Cgil. Credo sia un atto irrispettoso, non verso la Cgil ma verso la città, verso i palermitani», aggiunge il segretario.

Polemica sulle nuove fermate ferroviarie

La protesta ha riguardato anche il mancato invito di lavoratori e sindacati all'inaugurazione delle due nuove fermate dell'anello ferroviario.

Ridulfo ha ricordato che nel giugno 2013, proprio alla stazione di piazza Politeama, la Cgil organizzò una finta inaugurazione per denunciare i ritardi dei cantieri, con un finto sindaco e un finto assessore impegnati nel simbolico taglio del nastro.

Il sindacato conferma infine la prosecuzione della mobilitazione in vista dello sciopero generale del 20 novembre, ribadendo la richiesta di interventi concreti per sostenere le famiglie colpite dal carovita.

Letto: 1164 volte
Fonte: Cgil Palermo
  Cgil PalermoMario RidulfoRoberto LagallacarovitaPalazzo Palagoniaprotesta sindacalefermata Politeamaanello ferroviariosciopero generale 20 novembre

Leggi anche

Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Emergenza carovita
Palermo, la Cgil scende in piazza contro il carovita: presidio a Palazzo Palagonia e tre richieste al sindaco
Demanio marittimo
Mondello, il TAR conferma la decadenza della concessione Italo Belga: Legambiente chiede spiagge libere tutto l'anno
Commemorazione dei defunti
Palermo, Lagalla in visita al cimitero dei Rotoli per il 2 novembre: lavori quasi conclusi per il secondo forno crematorio
Emergenza scuole
Palermo, ancora vandalismi alla scuola Falcone dello Zen: la Cgil chiede interventi straordinari e sicurezza
Cultura e sviluppo
Palermo, 1,27 milioni per il Museo delle Radici a Ballarò: Invitalia dà il via libera al progetto ROOTS
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti