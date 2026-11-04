mercoledì04 novembre 2026, 14:51
Jazz internazionale

Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC

Dal 7 dicembre 2026 al 22 marzo 2027, Catania ospita una nuova rassegna dedicata al jazz internazionale. Sul palco Scott Hamilton, Paolo Fresu, Sicily Jazz Collective, Dee Dee Bridgewater e Gonzalo Rubalcaba. Direzione artistica di Rino Cirinnà.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:20
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Appuntamenti

Cinque concerti, grandi protagonisti della musica internazionale e un progetto che mette in dialogo il jazz con le culture del Mediterraneo. Nasce il Catania Sea Jazz Festival, la nuova rassegna che dal 7 dicembre 2026 al 22 marzo 2027 porterà sul palco del Teatro ABC di Catania artisti del calibro di Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater, Scott Hamilton e Gonzalo Rubalcaba.

A guidare il festival sarà il musicista e direttore artistico Rino Cirinnà, con l'obiettivo di valorizzare la Sicilia come luogo di incontro e produzione musicale.

«La nascita di un festival è sempre sinonimo di vitalità creativa e culturale», afferma Paolo Fresu, che sostiene il progetto e sarà tra i protagonisti della prima edizione.

Cinque concerti tra jazz americano, Mediterraneo e musica cubana

Il programma si aprirà lunedì 7 dicembre 2026 con lo Scott Hamilton Quartet. Il sassofonista statunitense proporrà un concerto dedicato al mainstream jazz, tra swing, eleganza e tradizione.

Il 25 gennaio 2027 sarà la volta di Paolo Fresu con “Sketches of Islands”, un progetto musicale ispirato alle isole e alle sonorità mediterranee. Sul palco anche Rino Cirinnà, per un incontro tra jazz internazionale e radici siciliane.

Il 22 febbraio debutterà il Sicily Jazz Collective, produzione originale del Teatro ABC che riunisce musicisti internazionali in un progetto artistico con base in Sicilia. Il repertorio sarà dedicato alle canzoni dei Beatles reinterpretate in chiave jazz.

Il 1° marzo arriverà Dee Dee Bridgewater, una delle voci più importanti del jazz mondiale, accompagnata da un quartetto interamente femminile. Lo spettacolo “We exist” sarà dedicato ai canti di protesta e ai diritti civili.

Gran finale il 22 marzo 2027 con il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che proporrà una rilettura delle musiche di Pino Daniele attraverso le sonorità del jazz afrocubano.

Rino Cirinnà: «La Sicilia diventi un luogo di produzione culturale»

Il festival punta a costruire un legame stabile tra artisti internazionali e territorio siciliano.

«La nostra ambizione è fare della Sicilia un luogo di produzione culturale, non soltanto di ospitalità per gli artisti», sottolinea Rino Cirinnà.

In questa prospettiva nasce il Sicily Jazz Collective, pensato come un'esperienza di collaborazione e residenza artistica capace di mettere in relazione musicisti provenienti da diversi Paesi.

Anche Paolo Fresu esprime fiducia nella direzione artistica: «Rino Cirinnà saprà essere un direttore artistico attento, aperto e creativo».

Catania Sea Jazz Festival: calendario e biglietti

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro ABC, in via Pietro Mascagni 94 a Catania.

Il calendario completo prevede:

  • 7 dicembre 2026: Scott Hamilton Quartet

  • 25 gennaio 2027: Paolo Fresu – “Sketches of Islands”

  • 22 febbraio 2027: Sicily Jazz Collective – The Beatles in jazz

  • 1° marzo 2027: Dee Dee Bridgewater – “We exist”

  • 22 marzo 2027: Gonzalo Rubalcaba – Omaggio a Pino Daniele

I biglietti sono disponibili attraverso il circuito Liveticket e la biglietteria del Teatro ABC, aperta dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20, con apertura aggiuntiva il giovedì dalle 10 alle 13.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 095 538188 e 333 7781632.

«Il jazz ha una straordinaria capacità di attraversare i confini», conclude Cirinnà, indicando nella contaminazione tra generi e culture l'identità della nuova manifestazione.

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