mercoledì04 novembre 2026, 14:52
Teatro a Palermo

Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro

Dal 9 al 12 novembre 2026, Pippo Pattavina protagonista del capolavoro di Luigi Pirandello diretto da Giampaolo Romania. Lo spettacolo inaugura una stagione di dieci appuntamenti con grandi nomi del teatro italiano.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:59
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Appuntamenti

Sarà Pippo Pattavina, protagonista de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, a inaugurare la nuova stagione teatrale Turi Ferro 2026-2027 del Teatro Golden di Palermo. Lo spettacolo, diretto da Giampaolo Romania, sarà in scena dal 9 al 12 novembre 2026.

La produzione dell'Associazione culturale Progetto Teatrando porta sul palcoscenico uno dei testi più intensi del drammaturgo agrigentino, nel quale sentimenti, convenzioni sociali e strategie personali si intrecciano fino a un epilogo drammatico.

Accanto a Pattavina reciteranno Emanuela Muni, Riccardo Maria Tarci, Giuseppe Ferlito, Aldo Toscano, Santo Santonocito, Elisa Franco, Giuseppe Parisi e Giovanni Maugeri.

Il giuoco delle parti, tra apparenza e realtà

Al centro della vicenda c'è Leone Gala, un uomo che affronta le sofferenze della vita attraverso il distacco emotivo e il controllo razionale.

La moglie Silia, desiderosa di liberarsi da una presenza che considera opprimente, costruisce un piano sfruttando un equivoco legato a un'offesa subita.

Leone, tuttavia, reagisce in modo inatteso: accetta formalmente il ruolo del marito tradito, trasformando la situazione in una trappola per Guido Venanzi, amante della donna.

Il dramma mette così in discussione il rapporto tra identità, ruoli sociali e apparenze, attraverso una rappresentazione scenica dinamica e frammentata, nella quale anche l'ambiente domestico diventa espressione delle tensioni tra i personaggi.

Dopo Palermo, lo spettacolo arriverà al Teatro ABC di Catania dal 3 al 18 aprile 2027.

Teatro Golden, una stagione con dieci spettacoli

“Il giuoco delle parti” apre il cartellone del Golden, che proseguirà fino al 13 maggio 2027 con dieci appuntamenti complessivi.

Tra i protagonisti della stagione figurano Enrico Guarneri, in scena dal 27 al 29 novembre con “Rosso Malpelo”, e Ferzan Özpetek, che dall'8 al 10 dicembre presenterà “Ruoli secondari”.

A gennaio arriveranno Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con “Indovina chi viene a cena?”, seguiti da Vincenzo Pirrotta nei panni del commissario Montalbano.

Il programma proseguirà con Paolo Conticini e Mauro Casciari nel musical “Tootsie”, Nancy Brilli in “Il padrone”, Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto” e Toti Mancuso e Totino La Mantia in “Due ragazzi irresistibili”.

A chiudere la stagione, dall'11 al 13 maggio 2027, sarà Alessio Boni con “Molière – L'arte della beffa”.

Biglietti e informazioni

“Il giuoco delle parti” sarà in scena al Teatro Golden, in via Terrasanta 60 a Palermo, dal 9 al 12 novembre 2026.

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e attraverso la biglietteria del teatro, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19.

Per informazioni è possibile contattare il numero 091 6264702.

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