mercoledì04 novembre 2026, 14:55
Sicurezza stradale

Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni

Il consigliere comunale Ottavio Zacco segnala una buca in corrispondenza di un precedente scavo e chiede l'intervento della Polizia Municipale per verificare le condizioni della strada, accertare eventuali responsabilità e sollecitare il ripristino.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 12:06
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La parola alla città
Comune di Palermo

Una buca sul manto stradale di via Castelforte, in corrispondenza di un precedente intervento di scavo e ripristino, finisce al centro di una nuova segnalazione sulla sicurezza delle strade palermitane.

A chiedere l'intervento della Polizia Municipale è Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, che sollecita verifiche sulle condizioni della carreggiata e sulle eventuali responsabilità dell'impresa che ha eseguito i lavori.

«Ho richiesto l’intervento della Polizia Municipale in via Castelforte per verificare le condizioni di pericolo determinate dalla presenza di una buca sul manto stradale, in corrispondenza di un precedente intervento di scavo e ripristino», dichiara Zacco.

Via Castelforte, chiesti controlli sui lavori stradali

Il consigliere denuncia il rischio rappresentato dai ripristini stradali inadeguati, che possono trasformarsi in pericoli per automobilisti, motociclisti e pedoni.

«Non è più tollerabile che le strade della nostra città vengano interessate da lavori ai quali seguono ripristini inadeguati, con conseguenze potenzialmente gravissime per automobilisti, motociclisti e pedoni», sottolinea.

Zacco ha chiesto alla Polizia Municipale di individuare l'impresa responsabile dell'intervento e verificare il rispetto delle prescrizioni previste per il ripristino del suolo pubblico.

Qualora emergessero violazioni, il consigliere sollecita l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, oltre a un intervento immediato per mettere in sicurezza la carreggiata.

Zacco: «Servono controlli rigorosi e responsabilità precise»

La segnalazione riapre il tema della qualità dei lavori effettuati sulle strade cittadine e della necessità di controllare gli interventi dopo la conclusione dei cantieri.

Secondo Zacco, occorre intensificare le verifiche sulle imprese per evitare che i tratti stradali ripristinati diventino nuove insidie per la circolazione.

«La sicurezza dei cittadini non può essere subordinata alla superficialità di chi esegue i lavori. Servono controlli rigorosi, responsabilità precise e sanzioni per chi non rispetta le regole», conclude il presidente della VI Commissione.

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Fonte: Comune di Palermo
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