mercoledì04 novembre 2026, 14:57
Sostegni alle famiglie

Carta Dedicata a Te 2026-2027 a Palermo: 1.000 euro per 18.447 famiglie, come ritirarla e le scadenze da rispettare

Dal 4 novembre parte l'accredito dei primi 500 euro. Nessuna domanda da presentare: i beneficiari sono individuati dall'INPS. Ecco come scaricare la comunicazione, ritirare la carta e non perdere il contributo.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:17
|
Sociale

Al via anche a Palermo la Carta “Dedicata a Te” 2026-2027, il contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

La misura prevede 500 euro per il 2026 e altri 500 euro per il 2027, per un totale di 1.000 euro nel biennio per ciascun nucleo familiare beneficiario.

A Palermo sono 18.447 le famiglie individuate, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione comunale.

Chi ha diritto alla Carta Dedicata a Te: nessuna domanda necessaria

I beneficiari vengono selezionati direttamente dall'INPS, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa e dei dati contenuti nelle DSU-ISEE.

Non è necessario presentare una nuova domanda. Per il biennio 2026-2027 è prevista un'unica graduatoria, valida per entrambe le annualità.

Il contributo viene erogato attraverso una carta elettronica nominativa messa a disposizione da Poste Italiane e gestita da PostePay.

Dal 4 novembre disponibili i primi 500 euro: come ottenere la carta

Il calendario prevede l'avvio dell'accredito della prima quota di 500 euro mercoledì 4 novembre 2026.

Dalle ore 14 dello stesso giorno, i beneficiari potranno consultare e scaricare la comunicazione sul Portale dei Servizi Sociali del Comune di Palermo, all'indirizzo portalesociale.comune.palermo.it, accedendo con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La procedura cambia a seconda della situazione:

  • Nuovi beneficiari: dovranno stampare la comunicazione e presentarla presso un ufficio di Poste Italiane a Palermo per ritirare la carta.
  • Già beneficiari nelle precedenti annualità: riceveranno il nuovo accredito direttamente sulla carta in loro possesso, se confermati nella graduatoria.

L'accesso al portale è consentito esclusivamente al componente della famiglia che ha presentato e sottoscritto la DSU nel 2026.

Le scadenze da ricordare per non perdere il contributo

Particolare attenzione deve essere prestata alle date indicate dal Comune:

  • 4 novembre 2026: avvio dell'accredito dei primi 500 euro.
  • 16 dicembre 2026: ultimo giorno per effettuare il primo pagamento obbligatorio, pena la perdita del beneficio.
  • Aprile 2027: erogazione della seconda quota di 500 euro.
  • 10 ottobre 2027: termine ultimo per utilizzare l'intero importo residuo.

Calabrò: «Un sostegno concreto per le famiglie»

L'assessore comunale alle Attività sociali, Mimma Calabrò, sottolinea l'importanza della misura in un periodo caratterizzato dall'aumento del costo della vita.

«La Carta Dedicata a Te rappresenta uno strumento importante di contrasto alle difficoltà economiche che interessano tante famiglie», dichiara l'assessore.

Calabrò ringrazia inoltre gli uffici comunali per il lavoro svolto nella gestione delle procedure e richiama l'attenzione sull'importanza di rispettare le scadenze.

«È importante che nessuno perda questa opportunità per una mancata informazione o per il mancato rispetto delle scadenze», conclude.

Tutte le comunicazioni e le informazioni operative sono disponibili sul Portale dei Servizi Sociali del Comune di Palermo.

Portale per consultare il beneficio: Portale Servizi Sociali del Comune di Palermo

Letto: 831 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Carta Dedicata a Te 2026 PalermoCarta Dedicata a Te 2027bonus spesa 500 eurobonus famiglie 1000 euro18447 famiglie PalermoINPSSPIDPoste ItalianeMimma Calabròscadenza 16 dicembre 2026Portale Servizi Sociali Palermo

Leggi anche

Inclusione e istruzione
Palermo, riparte ''C'entro anch'io'': 109 minori coinvolti nei laboratori contro la povertà educativa tra Ballarò e CEP
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Solidarietà e inclusione
Palermo, un food truck per dare lavoro ai ragazzi con disabilità: nasce la raccolta fondi di Cucina Solidale 100 Passi
Emergenza abitativa
Palermo, le storie dei senza dimora diventano un documentario: ''Prendi questa mano'' arriva al cinema Rouge et Noir
Emergenza abitativa
Palermo, recuperati due alloggi comunali tra centro storico e Brancaccio: uno assegnato a una famiglia fragile
Storie di vita
Palermo, ''Prendi questa mano'': il documentario sulle persone senza dimora arriva al cinema Rouge et Noir
Inclusione sociale
Palermo, concluse le giornate di DimORA, Calabrò: ''L'inclusione nasce dalla relazione e dalla fiducia''
Inclusione e genitorialità
Palermo, ''Sogni Oltre le Sbarre'': un progetto per il reinserimento dei genitori detenuti e il sostegno ai figli
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti