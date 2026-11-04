mercoledì04 novembre 2026, 14:58
Inclusione e istruzione

Palermo, riparte ''C'entro anch'io'': 109 minori coinvolti nei laboratori contro la povertà educativa tra Ballarò e CEP

Al via il secondo anno del progetto promosso da Apriti Cuore ETS con fondi PNRR. Doposcuola, giornalismo, arte, sport e sostegno psicologico per bambini e ragazzi, con maggiore attenzione al coinvolgimento delle famiglie.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 11:09
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Sociale

Dopo un primo anno che ha coinvolto 109 minori, ripartono a Palermo le attività di “C’entro anch’io”, il progetto promosso dall'associazione Apriti Cuore ETS per contrastare la povertà educativa e favorire la crescita e l'inclusione di bambini e ragazzi.

L'iniziativa, finanziata attraverso il PNRR, coinvolge i quartieri Albergheria-Ballarò e CEP, mettendo in rete associazioni, scuole e famiglie.

Il secondo anno punta a consolidare i risultati raggiunti attraverso laboratori, sostegno scolastico e attività di socializzazione, rafforzando anche la collaborazione con i genitori.

Laboratori, doposcuola e sostegno psicologico

Il programma comprende diverse attività educative distribuite tra la sede di Apriti Cuore e gli istituti scolastici coinvolti.

Il laboratorio di giornalismo si svolge presso l'associazione e nei plessi scolastici Nuccio e Saladino, mentre il doposcuola è previsto il martedì e il venerdì pomeriggio.

Il giovedì si tiene il laboratorio artistico nella sede dell'associazione, insieme alle attività sportive organizzate presso la scuola Verga. Ulteriori appuntamenti sportivi sono previsti il venerdì al plesso Saladino.

Completano il programma il laboratorio di italiano, la danzaterapia e un centro d'ascolto settimanale con una psicologa, per offrire ai partecipanti opportunità di crescita e supporto.

Campagna: «Vogliamo rafforzare il dialogo con le famiglie»

A sottolineare l'importanza del percorso è Francesco Campagna, presidente di Apriti Cuore ETS.

«Il primo anno del progetto ha coinvolto complessivamente 109 minori, che hanno potuto partecipare ai laboratori organizzati presso la sede dell’ente capofila, l’associazione Apriti Cuore, e presso le due scuole partner», spiega Campagna.

Il presidente evidenzia inoltre gli obiettivi della nuova annualità:

«Nel secondo anno proseguiranno le attività dei laboratori e intendiamo rafforzare ulteriormente il dialogo e la collaborazione con le famiglie, valorizzando il loro coinvolgimento nel percorso progettuale e nel lavoro condiviso a favore dei minori».

Un progetto finanziato dall'Unione europea

“C’entro anch’io” ha una durata complessiva di 24 mesi ed è realizzato da Apriti Cuore ETS insieme a CIRF, Il Mediterraneo impresa sociale, l'Istituto comprensivo Giuliana Saladino e l'Istituto comprensivo Lombardo Radice.

L'iniziativa si svolge con la collaborazione dell'Assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo.

Il finanziamento proviene dall'Unione europea – NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR, attraverso gli interventi socioeducativi destinati al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno.

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