giovedì05 novembre 2026, 14:52
Riqualificazione Mondello

Mondello, lavori in piazza a rischio ritardo: manca ancora la variante, cittadini e commercianti chiedono certezze

Nuovo incontro tra Regione, Comune e cittadini sul futuro della piazza di Mondello. Il consigliere Ferdinando Cusimano solleva dubbi sul rispetto del cronoprogramma e denuncia ritardi legati alla mancata variante.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 08:37
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Attualità
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Tornano al centro del dibattito i lavori di riqualificazione della piazza di Mondello. Nel pomeriggio di oggi si è svolto un nuovo incontro tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e cittadini, nell'ambito del tavolo permanente promosso dall'assessore regionale Edy Tamajo.

A fare il punto sulla situazione è Ferdinando Cusimano, consigliere della VII Circoscrizione, che esprime preoccupazione per il rispetto delle tempistiche previste.

«L'amministrazione comunale ha ribadito che il cronoprogramma procede senza intoppi, ma in realtà manca ancora la variante. Senza questo documento, rispettare i tempi è complicato», dichiara Cusimano.

Secondo quanto riferito dal consigliere, cittadini e commercianti chiedono garanzie sui tempi di completamento dell'intervento, la cui consegna sarebbe prevista dal cronoprogramma prima di Pasqua, il 28 marzo.

La principale criticità evidenziata riguarda la mancata variante, ritenuta un passaggio necessario per assicurare il regolare avanzamento dei lavori.

Cusimano punta inoltre il dito contro presunte interferenze politiche che, a suo giudizio, avrebbero contribuito a rallentare il progetto.

«Anche a seguito delle ingerenze di alcuni consiglieri comunali del territorio che hanno influito negativamente sull’andamento dei lavori oggi ci troviamo in queste condizioni di ritardo», afferma.

Resta quindi aperta la questione delle tempistiche per la riqualificazione della piazza di Mondello, mentre residenti e attività commerciali attendono risposte concrete sulla conclusione del cantiere.

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Fonte: Comune di Palermo
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