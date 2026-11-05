giovedì05 novembre 2026, 14:53
Sviluppo imprenditoriale

Palermo, meno burocrazia e più opportunità per le imprese: Confimprese Italia riunisce istituzioni e imprenditori

Lunedì 9 novembre alla Camera di Commercio Palermo Enna l'incontro ''Semplificare. Competere. Eccellere''. Al centro del confronto legalità, formazione, innovazione e rilancio del tessuto imprenditoriale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 08:40
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Economia
Confimprese Italia Palermo

Meno burocrazia, più legalità, formazione e innovazione per sostenere la crescita delle imprese. Sono questi i temi al centro dell'incontro programmatico “Semplificare. Competere. Eccellere”, promosso da Confimprese Italia Palermo per lunedì 9 novembre 2026, alle ore 10, presso la Camera di Commercio Palermo Enna, in via Emerico Amari 11, nella Sala Belvedere.

L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per discutere le strategie di rilancio del tessuto economico locale.

Confimprese Palermo, il confronto con le istituzioni

Accanto al presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, interverranno il presidente nazionale di Confimprese Italia, Guido D'Amico, gli assessori regionali Edy Tamajo, alle Attività produttive, e Mimmo Turano, all'Istruzione e alla Formazione professionale.

Prevista anche la partecipazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e degli assessori comunali Giuliano Forzinetti, alle Attività produttive, e Mimma Calabrò, alle Attività sociali.

Tre priorità per rilanciare le imprese

«Sono tre le azioni che abbiamo pensato per rilanciare il tessuto imprenditoriale», spiega Giovanni Felice.

La prima riguarda la semplificazione burocratica, attraverso procedure chiare e trasparenti, il contrasto alla corruzione e la lotta all'abusivismo.

La seconda punta sulla formazione e sulla qualificazione professionale, considerate strumenti fondamentali per favorire la competitività delle imprese e l'accesso al lavoro.

La terza è dedicata alla valorizzazione di creatività, talento, qualità e innovazione, per rafforzare le capacità di crescita del sistema imprenditoriale.

L'incontro si svolgerà nell'arco della mattinata, dalle ore 10 alle 13, presso la Camera di Commercio di Palermo.

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Fonte: Confimprese Italia Palermo
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