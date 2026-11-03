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Famiglie in difficoltà

Generazione X, cresce la difficoltà economica: il 53% fatica a mantenere il tenore di vita e il 24% intacca i risparmi

L'indagine Acri-Ipsos Doxa fotografa le preoccupazioni degli italiani tra i 45 e i 64 anni: pesano le spese sanitarie, l'incertezza sul futuro e il timore per la pensione. Codici chiede incentivi al risparmio e maggiore tutela delle famiglie.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:22
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Economia
Generata con IA

La Generazione X, composta dagli italiani tra i 45 e i 64 anni, mostra segnali crescenti di difficoltà economica. Più della metà fatica a mantenere il proprio tenore di vita, mentre quasi un quarto ha dovuto utilizzare i risparmi accumulati per sostenere le spese.

È quanto emerge dalla 26ª Indagine Acri-Ipsos Doxa “Gli italiani e il risparmio”, condotta dal 17 settembre al 1° ottobre 2026 su un campione di circa mille adulti.

A richiamare l'attenzione sui risultati è l'associazione Codici, che sottolinea le difficoltà di una fascia della popolazione impegnata a sostenere economicamente figli, genitori e spese familiari.

Il 53% fatica a mantenere il proprio tenore di vita

Secondo l'indagine, il 53% della Generazione X dichiara che negli ultimi due o tre anni il tenore di vita familiare è peggiorato oppure è diventato difficile da mantenere.

Nel dettaglio, il 21% segnala un peggioramento delle condizioni economiche, mentre il 32% incontra difficoltà nel conservare il livello di vita precedente.

Il 24% ha dovuto attingere ai risparmi, la percentuale più elevata tra le generazioni considerate, mentre il 39% ha speso interamente il proprio reddito.

Anche le prospettive future suscitano preoccupazione: il 66% degli intervistati appartenenti a questa fascia d'età guarda ai prossimi anni con timore o apprensione.

Le aspettative sull'economia registrano saldi negativi di 42 punti per l'Italia e per l'Europa e di 33 punti per il mondo, mentre il saldo relativo alla situazione personale è positivo per appena 11 punti.

Sanità e pensioni tra le principali preoccupazioni

Uno degli aspetti più critici riguarda la possibilità di affrontare le spese per la salute.

Il 47% degli appartenenti alla Generazione X teme di non disporre delle risorse necessarie per sostenere bisogni di cura e assistenza.

Per il 50%, inoltre, la sanità rappresenterà il principale settore nel quale i risparmi privati dovranno integrare le prestazioni del welfare pubblico.

Il 27% guarda con preoccupazione alla pensione, ma soltanto il 13% ha sottoscritto una forma di previdenza integrativa.

Sul fronte del risparmio, il 66% mantiene le proprie disponibilità liquide, mentre il 12% degli occupati non si sente sicuro della stabilità del proprio posto di lavoro.

Le difficoltà della rete familiare

L'indagine evidenzia anche i limiti del sostegno economico tra parenti.

Il 30% degli intervistati della Generazione X dichiara che all'interno della propria famiglia non esistono forme di aiuto economico reciproco, mentre il 15% afferma di non avere familiari sui quali poter contare.

Emergono inoltre segnali di sfiducia verso le istituzioni europee: il 59% dichiara di non fidarsi dell'Unione europea e il 38% la considera eccessivamente burocratizzata.

Codici: «La classe media si sta assottigliando»

Per Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione Codici, i risultati descrivono una situazione che richiede interventi concreti.

«È la generazione di mezzo, quella che paga mutui, sostiene figli e genitori e allo stesso tempo si vede avvicinare una pensione incerta», dichiara Giacomelli.

«Più della metà fatica a mantenere il proprio tenore di vita e uno su quattro ha già intaccato i risparmi. Non è un dato da sondaggio, è la fotografia di una classe media che si assottiglia».

L'associazione chiede incentivi fiscali al risparmio, indicati dal 36% della fascia d'età come prima misura da adottare, insieme a prodotti finanziari trasparenti e a un sistema sanitario capace di ridurre le spese sostenute direttamente dalle famiglie.

Per Codici, la tutela del potere d'acquisto e l'accesso alle cure rappresentano due questioni centrali per la stabilità economica della Generazione X.

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Fonte: Associazione Codici
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