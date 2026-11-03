mercoledì04 novembre 2026, 14:54
Cooperazione internazionale

Porti, accordo tra Sicilia e Libia: Tardino firma a Misurata per sviluppare nuove rotte commerciali

La presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, partecipa alla missione imprenditoriale in Libia. Firmato un protocollo d'intesa con la Misurata Free Zone, mentre nella città libica sono previsti investimenti portuali per 2,7 miliardi di dollari.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:19
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Economia

Rafforzare i collegamenti commerciali tra Sicilia e Libia, sviluppare nuove opportunità per le imprese e consolidare il ruolo del Mediterraneo come punto di incontro tra Europa e Africa. Sono gli obiettivi della missione imprenditoriale italiana a Misurata, alla quale partecipa Annalisa Tardino, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Durante la missione è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Misurata Free Zone e l'Autorità portuale siciliana, con il sostegno della Camera di Commercio Italo-Libica.

L'accordo punta a favorire la collaborazione nel settore portuale e logistico, creando le condizioni per nuovi progetti e investimenti.

L'accordo tra i porti della Sicilia occidentale e Misurata

«Il documento firmato tra la Misurata Free Zone e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, con il sostegno della Camera di Commercio Italo-Libica, rappresenta un’opportunità concreta di collaborazione che intendiamo riempire di contenuti, trasformando le relazioni istituzionali in progetti, investimenti e nuove occasioni di sviluppo per la Sicilia, la Libia e l’Italia», spiega Annalisa Tardino.

La missione, in programma fino al 4 novembre, è organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Libica, presieduta da Nicola Colicchi, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Misurata Free Zone, presieduta da Mohsen al Saqoutari.

La delegazione italiana comprende imprese attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, agroalimentare, energia, logistica, trasporti, meccanica e sanità. Tra i partecipanti figurano anche Fincantieri e il gruppo Grimaldi.

Il programma prevede incontri con rappresentanti dei ministeri libici dell'Economia e del Commercio, dei Trasporti, dell'Industria, del Petrolio e del Gas, oltre che con autorità portuali, organismi economici e rappresentanze diplomatiche di Niger, Ciad e Sudan.

Misurata, investimenti da 2,7 miliardi di dollari

Uno dei temi centrali della missione riguarda il potenziamento del porto di Misurata, importante polo logistico della sponda meridionale del Mediterraneo.

La città libica è interessata da un programma di investimenti da 2,7 miliardi di dollari per l'ampliamento dei terminal portuali, promosso da un consorzio guidato da MSC.

La posizione geografica e il regime di zona franca rendono Misurata un punto di accesso strategico non soltanto per il mercato libico, ma anche per i Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana.

Secondo Tardino, questi sviluppi possono aprire nuove prospettive anche per gli scali della Sicilia occidentale, interessati da interventi di potenziamento infrastrutturale.

«Abbiamo approfondito le possibilità di collaborazione tra i sistemi portuali, anche alla luce del potenziamento infrastrutturale in corso nei nostri scali, destinato a rafforzarne la competitività e la capacità di intercettare nuovi traffici», sottolinea la presidente.

La Sicilia come collegamento tra Europa e Africa

La cooperazione portuale si inserisce in un contesto internazionale nel quale il Mediterraneo assume un ruolo sempre più rilevante per gli scambi commerciali.

Annalisa Tardino richiama anche il Piano Mattei, evidenziando la possibilità di rafforzare i rapporti economici tra Italia e Libia attraverso nuove partnership.

«Come Autorità portuale vogliamo fare la nostra parte, contribuendo a costruire collegamenti, opportunità e relazioni durature. Perché la centralità del Mediterraneo non può essere soltanto una condizione geografica: deve diventare una scelta politica, economica e strategica», conclude.

Il protocollo firmato a Misurata costituisce così un primo passo istituzionale verso lo sviluppo di collaborazioni operative, con l'obiettivo di favorire nuovi traffici e opportunità economiche per il sistema portuale della Sicilia occidentale.

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Fonte: AdSP MSOcc
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