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Emergenza decoro urbano

Palermo, zona industriale di Brancaccio nel degrado: Federico denuncia l'abbandono e chiede interventi immediati

Il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico denuncia rifiuti, vegetazione incolta e marciapiedi impraticabili nell'area produttiva di Brancaccio. Nel mirino l'assessore Alongi: ''Da mesi segnalo la situazione, ma nulla è cambiato''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 11:01
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La parola alla città
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Rifiuti abbandonati, vegetazione fuori controllo, marciapiedi impraticabili e manutenzione insufficiente. È la situazione denunciata dal presidente della II Circoscrizione di Palermo, Giuseppe Federico, che torna a chiedere interventi urgenti per contrastare il degrado nella zona industriale di Brancaccio, una delle aree produttive del capoluogo siciliano.

Al centro della protesta le condizioni di strade, aiuole e spazi pubblici, che secondo il presidente della Circoscrizione continuano a peggiorare nonostante le ripetute segnalazioni indirizzate all'assessore Alongi.

«Da mesi sottopongo all'attenzione dell'assessore Alongi lo stato di totale abbandono in cui versa la zona industriale di Brancaccio, ma nonostante le ripetute segnalazioni, nulla è cambiato», dichiara Giuseppe Federico.

Il presidente parla di una situazione ormai insostenibile, con il rischio che un'area importante per l'economia cittadina si trasformi in «una vera e propria terra di nessuno, una succursale di Bellolampo».

Rifiuti ingombranti, erbacce e marciapiedi impraticabili

La denuncia riguarda diversi aspetti della mancata manutenzione del territorio. Secondo quanto riferito da Federico, alberi e piante non vengono adeguatamente curati, mentre aiuole e cercini risultano invasi dalla vegetazione spontanea.

A questo si aggiungono rifiuti ingombranti abbandonati lungo le carreggiate, accumuli di sporcizia e marciapiedi che, in alcuni tratti, sarebbero diventati impraticabili.

Le condizioni dell'area avrebbero inoltre ostacolato alcuni interventi di manutenzione da parte di AMG, impediti proprio dalla presenza di erbacce e rifiuti.

«Uno scenario indecoroso, che mortifica le numerose aziende che ogni giorno lavorano e investono in questo territorio e che oggi sono costrette persino a vergognarsi delle condizioni in cui si trovano a operare», sottolinea il presidente della II Circoscrizione.

Brancaccio, un'area strategica per le imprese e l'ingresso in città

Federico richiama anche il ruolo economico della zona industriale di Brancaccio, dove operano numerose attività imprenditoriali, tra cui Amazon.

Secondo il presidente, l'area dovrebbe rappresentare un'opportunità di sviluppo e occupazione per Palermo, anziché diventare un simbolo di incuria.

Con la realizzazione dei nuovi svincoli, inoltre, la zona assume un'importanza ancora maggiore come punto di accesso alla città.

«È mortificante presentarsi in queste condizioni, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, quando il Forum richiama visitatori da tutta la Sicilia», osserva Federico.

La richiesta all'assessore Alongi: interventi coordinati di Reset e RAP

Per affrontare il problema, il presidente della II Circoscrizione sollecita un intervento immediato e coordinato tra i diversi soggetti competenti per la pulizia e la manutenzione dell'area.

«L'assessore Alongi non può continuare a ignorare una situazione che denuncio da mesi. Serve un intervento immediato e coordinato: Reset, RAP, le aziende private incaricate dal Comune devono fare ciascuno la propria parte, secondo le rispettive competenze», afferma Federico.

Il presidente contesta soprattutto il continuo rimpallo di responsabilità che, a suo giudizio, impedisce di affrontare efficacemente il degrado.

«Non è più accettabile assistere a un continuo rimpallo di responsabilità mentre il degrado avanza», aggiunge.

La richiesta finale è rivolta all'assessorato affinché intervenga senza ulteriori ritardi per garantire pulizia, decoro e manutenzione in un'area considerata fondamentale per il tessuto produttivo palermitano.

«Chiedo all'assessorato di attivarsi senza ulteriori ritardi per restituire decoro, pulizia e vivibilità a un'area produttiva che merita rispetto, attenzione e una gestione all'altezza della sua importanza», conclude Giuseppe Federico.

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Fonte: Comune di Palermo
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