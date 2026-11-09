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Giovane talento palermitano

Palermo, Salvatore Cannizzaro campione del mondo di kickboxing a soli 8 anni: orgoglio del Villaggio Santa Rosalia

Il piccolo atleta ha conquistato il titolo mondiale di Light Contact il 7 novembre a Roma. Il consigliere della IV Circoscrizione Maurizio Davì celebra il successo e ringrazia famiglia e allenatori.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 15:14
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Sport
Comune di Palermo

A soli 8 anni conquista il titolo di campione del mondo di kickboxing nella disciplina Light Contact, portando il nome di Palermo e del Villaggio Santa Rosalia sul gradino più alto del podio. È il traguardo raggiunto dal giovanissimo Salvatore Cannizzaro, che il 7 novembre a Roma ha conquistato la medaglia d'oro mondiale.

Un risultato accolto con grande entusiasmo nel quartiere palermitano, dove il consigliere della IV Circoscrizione, Maurizio Davì, ha voluto rivolgere pubblicamente le proprie congratulazioni al piccolo atleta.

«Un orgoglio immenso per il nostro quartiere: il piccolo Salvatore Cannizzaro, appena 8 anni, il 7 novembre a Roma ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Kickboxing nella disciplina Light Contact», dichiara Davì.

Il ringraziamento alla famiglia e agli allenatori

Dietro il successo del giovane campione, il consigliere sottolinea il ruolo fondamentale della famiglia, degli allenatori e di tutte le persone che lo accompagnano nel suo percorso sportivo.

«Il mio primo pensiero va alla sua famiglia, che con amore, sacrificio e dedizione lo accompagna ogni giorno in questo percorso, ai suoi allenatori e a tutte le persone che credono in lui e lo sostengono», afferma.

Per Maurizio Davì, la vittoria rappresenta anche un motivo di orgoglio per l'intera comunità del Villaggio Santa Rosalia, che attraverso lo sport vede valorizzati impegno, passione e determinazione.

«Questa vittoria dimostra che il Villaggio Santa Rosalia non è soltanto un quartiere, ma una comunità fatta di valori, passione, amore, determinazione e sacrifici», aggiunge il consigliere.

Un titolo mondiale a soli otto anni

Il successo di Salvatore Cannizzaro arriva al termine di un percorso fatto di allenamenti e sacrifici, come evidenziato dallo stesso rappresentante della IV Circoscrizione.

«Dietro questa medaglia d'oro ci sono tanti allenamenti, rinunce e tanta voglia di raggiungere un sogno. E oggi quel sogno è diventato realtà», sottolinea Davì.

Il consigliere conclude con un messaggio rivolto direttamente al giovanissimo atleta:

«Salvatore, a soli 8 anni, hai portato il nome del Villaggio Santa Rosalia sul tetto del mondo, orgoglio della tua famiglia e di tutto il nostro quartiere. Che questo sia soltanto il primo di tanti successi. Un grande abbraccio e ancora complimenti, piccolo campione del mondo».

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Fonte: Comune di Palermo
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