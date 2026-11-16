Trionfo mondiale

Palermo, sei giovani del Villaggio Santa Rosalia campioni del mondo di Kick Light e Light Boxe: l'orgoglio del quartiere

Giulia Gambino, Gabriel Leto, Domenico Caravello, Salvatore Cannizzaro, Guglielmo Quartararo e Matteo Piano protagonisti di una doppia vittoria mondiale. Il consigliere Maurizio Davì si congratula con gli atleti, le famiglie e lo staff della palestra Fitness Village.

Comune di Palermo

Sei giovani atleti del Villaggio Santa Rosalia, a Palermo, hanno conquistato il titolo di campioni del mondo nelle discipline di Kick Light e Light Boxe. Un risultato sportivo che porta entusiasmo nel quartiere e viene celebrato dal consigliere della IV Circoscrizione Maurizio Davì, che ha rivolto un messaggio di congratulazioni ai protagonisti.

A conquistare il prestigioso riconoscimento sono Giulia Gambino, Gabriel Leto, Domenico Caravello, Salvatore Cannizzaro, Guglielmo Quartararo e Matteo Piano, giovani sportivi che, attraverso allenamenti, sacrifici e determinazione, hanno raggiunto il traguardo mondiale.

«Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a Giulia Gambino, Gabriel Leto, Domenico Caravello, Salvatore Cannizzaro, Guglielmo Quartararo e Matteo Piano per il risultato raggiunto, frutto di impegno, sacrificio, passione e tanta determinazione», dichiara Maurizio Davì.

Il consigliere sottolinea anche il ruolo fondamentale delle famiglie, che accompagnano quotidianamente i ragazzi nel loro percorso sportivo, sostenendone gli impegni e affrontando i sacrifici necessari.

Un riconoscimento particolare viene rivolto alla palestra Fitness Village di Andrea Mistretta, ai maestri e all'intero staff tecnico, con una menzione speciale per il maestro Valerio Calò, che ha seguito la preparazione degli atleti.

«Un plauso ai maestri e a tutto lo staff della palestra Fitness Village, di Andrea Mistretta, e in particolare al maestro Valerio Calò, che ha svolto un lavoro straordinario, dimostrando professionalità, competenza e grande attenzione nella preparazione degli atleti», afferma il consigliere.

Per Davì, la doppia vittoria mondiale rappresenta anche un messaggio positivo per il territorio, dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento di crescita personale, educazione e riscatto sociale.

«Questi successi dimostrano quanto lo sport sia uno strumento fondamentale di crescita, educazione e riscatto sociale, soprattutto per i nostri giovani e per il territorio», evidenzia.

Il consigliere conclude con un messaggio di orgoglio rivolto all'intero quartiere:

«Il Villaggio Santa Rosalia oggi è sul tetto del mondo! Questi ragazzi sono un orgoglio per il nostro quartiere e un esempio positivo per le nuove generazioni».