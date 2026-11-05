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Impianti sportivi

Palermo, il Diamante di Fondo Patti torna a vivere: stadio rinnovato per baseball e cricket, ora tocca al Palasport

Consegnati i lavori di riqualificazione dello stadio di baseball della Cittadella dello Sport. Rinnovati campo, spogliatoi e impianti di sicurezza. Il completamento del Palazzetto dello Sport è previsto nella primavera 2027.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:13
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Sport
Comune di Palermo

Il Diamante di Fondo Patti torna a disposizione della città dopo gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna dei lavori dello stadio di baseball, ora predisposto anche per ospitare partite di cricket, nell'ambito del più ampio progetto di recupero della Cittadella dello Sport di Palermo.

Presenti il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori Alessandro Anello e Salvatore Orlando, insieme ai rappresentanti federali Luca Spataro per il baseball e Vincenzo Pintagro per il cricket.

Con un investimento complessivo di 5 milioni e 620 mila euro, sono stati completati il rifacimento del terreno di gioco, la ristrutturazione degli spogliatoi, della biglietteria e dei parcheggi, oltre al recupero delle storiche torri faro.

Installati anche sistemi di videosorveglianza e antintrusione, mentre AMG si è occupata degli interventi elettrici e dell'illuminazione delle aree esterne.

«La conclusione dei lavori di riqualificazione dello Stadio del Baseball, il Diamante di Fondo Patti, rappresenta un altro importante tassello nel percorso di rinascita della Cittadella dello Sport», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Il primo cittadino sottolinea anche il valore sociale dell'impianto, destinato ad accogliere discipline sportive praticate da diverse comunità straniere presenti a Palermo.

Il progetto proseguirà con il recupero delle tribune del Diamante, il completamento delle aree esterne e dello spazio jogging e gli interventi sul Palazzetto dello Sport.

L'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando evidenzia il completamento e il collaudo dei due lotti funzionali, che hanno consentito di restituire sicurezza e funzionalità alla struttura.

Sul fronte della gestione, l'assessore allo Sport Alessandro Anello annuncia l'avvio della gestione diretta dell'impianto da parte dell'ufficio Sport e la predisposizione di un bando per assegnare fasce orarie alle società sportive.

«Stiamo inoltre predisponendo un altro bando, unico per Diamante e Palasport, che sarà pubblicato successivamente per esternalizzare la gestione delle due strutture insieme con l’area fitness della Cittadella dello sport», spiega Anello.

L'obiettivo dell'amministrazione è procedere con l'assegnazione contestualmente alla consegna del Palasport, prevista nella primavera 2027.

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Fonte: Comune di Palermo
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