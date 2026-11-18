Sanità siciliana

Cardiochirurgie pediatriche in Sicilia, De Luca (M5S): ''Troppe ombre, si insedi subito la commissione d'inchiesta''

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars chiede chiarezza sul riordino dei centri di Palermo e Taormina, sui dati di mortalità e sulle indicazioni ministeriali. Sollecitato l'insediamento della commissione parlamentare già approvata all'unanimità.

M5S Ars

Fare piena luce sulla cardiochirurgia pediatrica siciliana, sul riordino dei centri di Palermo e Taormina e sui dati relativi alla mortalità dei pazienti. È quanto chiede Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, che sollecita l'immediato insediamento della commissione parlamentare d'inchiesta, approvata all'unanimità dall'Ars mesi fa ma non ancora operativa.

Nel corso di una conferenza stampa a Palermo, il 18 novembre 2026, De Luca ha criticato il piano di riordino voluto dal presidente della Regione Renato Schifani e dall'allora assessore alla Salute Daniela Faraoni, chiedendo di verificare le scelte organizzative e le attività di vigilanza svolte negli anni.

«Sulla cardiochirurgia pediatrica siciliana ci sono troppe ombre e fatti gravissimi che non possono essere ignorati», ha dichiarato il parlamentare regionale, sottolineando che l'obiettivo non è favorire una struttura rispetto all'altra, ma garantire ai bambini siciliani un'assistenza sicura ed efficiente.

Il documento ministeriale e il futuro del centro di Taormina

Al centro delle contestazioni del M5S c'è un documento ministeriale del 25 settembre, inviato all'assessorato regionale alla Salute, che, secondo quanto riferito da De Luca, ridimensionerebbe l'attività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, limitandola agli interventi di media e bassa complessità ed escludendo quelli sui neonati.

Il documento recepirebbe il modello organizzativo hub-spoke, con Palermo individuata come centro di riferimento e Taormina in posizione subordinata.

De Luca contesta la scelta, sostenendo che non siano stati chiariti adeguatamente il funzionamento del sistema, i costi e la distribuzione delle attività tra le strutture.

«Non si comprende neppure perché Palermo sia stata individuata come hub e Taormina come spoke, nonostante quest'ultima abbia volumi di attività maggiori e tratti casi più complessi», ha affermato.

Il capogruppo pentastellato ha inoltre criticato la mancata comunicazione del documento al Parlamento regionale e alla commissione Salute, chiedendo spiegazioni anche all'attuale assessore Caruso.

Mortalità e formazione delle équipe: le questioni da chiarire

Un altro punto sollevato riguarda i dati sulla mortalità. Secondo De Luca, nel documento ministeriale sarebbe segnalato che, nel periodo 2016-2024, il centro di Taormina avrebbe registrato un tasso di mortalità superiore alla media nazionale.

Il parlamentare precisa, tuttavia, che il dato non dimostra automaticamente l'esistenza di problemi assistenziali, poiché potrebbe essere influenzato dalla maggiore complessità dei casi trattati.

«Potrebbe essere correlato alla maggiore complessità dei casi trattati, ma proprio per questo occorre approfondire», ha spiegato, chiedendo di accertare se le differenze siano riconducibili alle condizioni cliniche dei pazienti oppure a eventuali criticità.

De Luca richiama anche presunte incongruenze nei dati relativi alla mortalità ECMO, l'ossigenazione extracorporea, che risulterebbero differenti a seconda dell'ente interpellato.

Tra le questioni evidenziate figura inoltre la formazione delle équipe sanitarie. Secondo quanto riferito dal capogruppo M5S, nonostante gli impegni previsti dalla convenzione con l'Ospedale Bambino Gesù, non sarebbe stata realizzata un'adeguata formazione delle équipe regionali.

«Non abbiamo ancora un'équipe interamente pubblica siciliana pienamente autonoma, in grado di garantire in qualsiasi momento, sette giorni su sette e 365 giorni l'anno, tutti gli interventi di cardiochirurgia pediatrica, anche quelli più complessi», ha denunciato.

Commissione d'inchiesta, la richiesta a Galvagno

Per affrontare queste questioni, Antonio De Luca ha chiesto al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno di accelerare l'insediamento della commissione parlamentare d'inchiesta, ancora ferma per la mancata designazione dei componenti.

Secondo quanto riferito dal capogruppo M5S, Galvagno avrebbe assicurato il proprio interessamento per sollecitare i gruppi parlamentari a completare le nomine.

De Luca ha inoltre annunciato la presentazione di un'interrogazione con risposta in Commissione, chiedendo che i soggetti interessati riferiscano entro 15 giorni e che vengano ascoltati anche il presidente Schifani e l'assessore alla Salute Caruso.

«Noi non siamo medici legali e non vogliamo sostituirci alla magistratura o agli organismi sanitari. Il nostro compito è fare chiarezza e pretendere che chi aveva il dovere di vigilare abbia effettivamente vigilato», ha precisato.

Le famiglie e il diritto alla verità

La commissione, secondo De Luca, dovrà ascoltare anche le famiglie dei bambini operati nei due centri, comprese quelle che hanno perso un figlio e chiedono di conoscere eventuali responsabilità.

«Non esistono genitori di serie A e genitori di serie B. Tutti hanno diritto a sapere se ciò che è accaduto fosse evitabile, se ci siano stati errori e se le eventuali criticità siano state affrontate», ha dichiarato.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle ribadisce infine la necessità di costruire una rete pubblica di cardiochirurgia pediatrica capace di garantire assistenza anche per gli interventi più complessi, evitando che le famiglie siano costrette a rivolgersi a strutture fuori dalla Sicilia.

De Luca richiama, a questo proposito, il costo complessivo della mobilità sanitaria regionale, da lui indicato in quasi 260 milioni di euro l'anno.

«Occorre salvaguardare ciò che funziona, correggere ciò che non funziona e accertare tutte le responsabilità. La verità non può essere rinviata ancora: la commissione d'inchiesta parta subito», ha concluso.