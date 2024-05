corsa al riarmo

''La difesa comune europea - La pericolosa corsa al riarmo'', le proposte del M5S a Villa Filippina

La difesa comune europea e l'impatto delle lobby dell'industria bellica sarÓ al centro dell'evento in programma a Palermo il 22 maggio presso la sala Planetario di Villa Filippina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2024 - 09:52:54 Letto 820 volte

La difesa comune europea e l’impatto delle lobby dell'industria bellica sarà al centro dell’evento in programma a Palermo il 22 maggio presso la sala Planetario di Villa Filippina. L’incontro vedrà tra i relatori il senatore e componente della Commissione parlamentare esteri e difesa, Ettore Licheri, insieme ai candidati del Movimento 5 Stelle, Cinzia Pilo e Giuseppe Antoci. A moderare l’evento sarà la senatrice Dolores Bevilacqua, vice presidente della Commissione parlamentare Politiche UE.



“È opinione diffusa che a tenere al palo il progetto di un esercito unico europeo sia il pensiero pacifista - afferma Ettore Licheri - ma non è così. Volere una difesa comune non significa volere la guerra: significa razionalizzare le spese militari, ricavare più risorse per il sociale.

Il progetto di difesa comune - continua il senatore - non è un appello al riarmo ma, come ha fatto notare il quotidiano Avvenire: se il progetto di difesa comune andasse in porto le armi diminuirebbero perché le spese militari europee entrerebbero in un'economia di scala”.



Più dura la posizione di Cinzia Pilo: “Dopo Il Recovery & Resiliece Facility si è posto un tema: non esiste Europa senza soluzioni comuni a problemi comuni, senza strumenti comuni l’Europa non avrà rilevanza rispetto ai colossi Cina e USA. Un chiaro esempio è rappresentato dalla Difesa - continua Pilo - Il debito comune per la Difesa comune, che porterebbe enormi economie di scala per tutti i paesi, può essere il primo passo per evitare il ritorno dell’austerità vecchio stampo”.



Sulla stessa linea il capolista del M5S nella circoscrizione Isole designato da Giuseppe Conte, Giuseppe Antoci: “Il M5S lavora perché la difesa comune europea non diventi il pretesto per aumentare le spese militari, ma anzi diventi lo strumento per spendere meglio e meno e per regalarci una ‘politica estera comune’ di cui la difesa comune deve essere strumento” conclude.



L’ingresso nella sala di Villa Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola 18 a Palermo è gratuito.

Fonte: M5S

