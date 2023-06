Assemblea regionale di Coldiretti

Lagalla all'Assemblea regionale di Coldiretti: ''Segnali importanti per un'agricoltura sostenibile e responsabile''

''Oggi la Sicilia ha un record importante, è la prima regione italiana con il maggior numero di dirigenti under 40 che gestiscono aziende agricole'', ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2023 - 16:12:42 Letto 732 volte

“Coldiretti ha saputo guardare ad una agricoltura 2.0 che si coniuga con innovazione e tecnologia sostenibile, con il rispetto dell’ambiente e della bio diversità. Da rettore dell’Università ho sempre avvertito con favore la crescente tendenza da parte dei giovani a recuperare studi agronomici e oggi la Sicilia ha un record importante, è la prima regione italiana con il maggior numero di dirigenti under 40 che gestiscono aziende agricole. Credo sia un segnale importante che conferisce al tema dell’agricoltura sostenibile e responsabile una traiettoria di lungo periodo ben chiara ed è a questo punto che diventa fondamentale il sostegno delle istituzioni per la tutela e la valorizzazione della produzione agricola e della sua trasformazione nella logica di una competizione internazionale. In questo Coldiretti ha dimostrato di avere un ruolo chiave nel supportare la competitività del sistema agricolo e questa amministrazione sta lavorando per fornire un luogo stabile di presenza di Coldiretti in città”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha partecipato all'assemblea regionale di Coldiretti a Palazzo Alliata di Villafranca.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

