Lavori di diserbo nelle scuole palermitane, la IV Commissione incontra i vertici della ReSeT

Programmazione dei lavori di diserbo nelle scuole cittadine, prima dell'apertura dell'anno scolastico corrente.

07/09/2023 - 16:29:50

«In data odierna, presso la sede della Quarta Commissione Consiliare si è tenuta una riunione con i vertici aziendali Re.Se.T. Dott. Pandolfo e il Dott. Pensabene, con i quali si è avuto un ampio confronto sulla programmazione dei lavori di diserbo nelle scuole cittadine, prima dell’apertura dell’anno scolastico corrente.



Il Presidente Re.Se.T. Dott. Pandolfo ha prodotto una dettagliata programmazione in merito, che è già stata comunicata all’assessorato alle scuole e che l’impegno dell’Azienda verrà garantito nonostante l’esiguità del personale impiegato.



Il presidente Pandolfo precisa che qualche ritardo sulla programmazione è stato dovuto alla necessità di un intervento urgente su Monte Pellegrino tanto a causa degli incendi, quanto per consentire l’uso della scala antica in occasione della tradizionale Acchianata e rileva inoltre che solo la metà delle scuole cittadine sono di propria competenza.



Il Presidente Imperiale e i Consiglieri Randazzo, Piccione, Rappa e Canzoneri, dopo approfondito dibattito, si dichiarano soddisfatti della riunione odierna e apprezzano l’Azienda Re.Se.T. per l’impegno profuso.



La IV Commissione si riserva di intervenire, inoltre, su alcune criticità emerse quali la mancata manutenzione del fondo stradale e dei marciapiedi che impediscono di fatto un risultato di lunga durata all’azione di diserbamento operata da Re.Se.T. stessa».



Lo dichiara il presidente della IV Commissione consiliare, Salvatore Imperiale.

