Maltempo in Sicilia, nuova allerta meteo gialla

Questi fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2022 - 08:37:46 Letto 727 volte

Allerta arancione per il maltempo in Calabria, gialla in altre 10 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

