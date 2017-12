Manifesta 12

''Manifesta 12'', Orlando: ''le grandi opere d'arte devono interagire con la vita di ogni giorno''

Manifesta 12, la biennale itinerante europea che si svolgerà a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018, è stata presentata ufficialmente...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2017 - 14:47:44 Letto 564 volte

"Manifesta 12", la biennale itinerante europea che si svolgerà a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018, è stata presentata ufficialmente.

“Palermo – ha dichiarato il Sindaco - ha fatto della propria dimensione mediterranea un punto di forza; della cultura dell’accoglienza e del rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno - a partire dai migranti - la propria visione. Manifesta è la più grande biennale migrante del mondo e a Palermo non sarà paracadutata dall’alto ma interagirà con la città. Per questo il coinvolgimento straordinario di centinaia di Palermitani ed associazioni, che ne preparano l’arrivo ma, soprattutto, ne fanno una sorta di grande start-up culturale della città, quando Palermo, nel 2018, sarà Capitale Italiana della Cultura.

I luoghi della presenza di Manifesta - ha sottolineato Orlando - saranno in tutti i quartieri dell’intera città, perché le grandi opere d’arte non devono stare dentro il chiuso dei musei, ma devono interagire con la vita di ogni giorno. Per questo motivo, tra i soggetti protagonisti coinvolti in questi mesi ci saranno gli studenti, le associazioni sociali, le parrocchie. Tutte realtà di una città che vuole accogliere gli artisti di Manifesta con la stessa generosità con la quale accoglie i migranti”.

