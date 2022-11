Nuovo Prefetto di Palermo

Maria Teresa Cucinotta, nominata nuovo Prefetto di Palermo: gli auguri di Lagalla

Maria Teresa Cucinotta è stata destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo

22/11/2022

«Esprimo il mio più sentito augurio di buon lavoro a Maria Teresa Cucinotta, nominata nuovo prefetto di Palermo dal Consiglio dei ministri. Da palermitana e avendo già avuto esperienza alla Prefettura di Palermo, sono convinto che saprà dare un prezioso contributo alla città e a tutto il territorio della provincia. Nel corso del primo colloquio avuto oggi col nuovo prefetto, ho sottolineato la volontà di massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale che deve mirare a un incremento dei livelli di sicurezza e legalità in città. Ringrazio anche per il suo operato il prefetto vicario Anna Aurora Colosimo per aver retto la prefettura nell’ultimo periodo. In questa giornata, desidero rivolgere il mio augurio per il nuovo incarico anche a Renato Cortese, che da ottobre scorso è diventato a tutti gli effetti cittadino palermitano, designato dal Consiglio dei ministri al vertice dell’Ufficio centrale ispettivo del ministero dell’Interno».



Lo ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla, commentando le nomine - decise dal Consiglio dei Ministri riunitosi ieri sera - di Maria Teresa Cucinotta , che da Catanzaro è stata destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo e di Renato Cortese, al quale sono state conferite le funzioni di Direttore dell’Ufficio centrale ispettivo del Ministero.

