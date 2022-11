nazifascismo

Mattarella: ''Tramandare alle nuove generazioni l'orrore delle barbarie del nazifascismo per creare cultura della pace''

''Fare memoria non significa soltanto ricordare e onorare. Tramandare quei fatti vuol dire contribuire a creare una cultura della pace, della tolleranza e del rispetto'', ha detto Mattarella.

07/11/2022

Sergio Mattarella, in un messaggio al Congresso dell'Associazione nazionale ex deportati, lancia un appello affinché l'orrore del nazifascismo non venga dimenticato. "Fare memoria non significa soltanto ricordare e onorare, doverosamente, il sacrificio di milioni di persone innocenti, vittime di una violenza fanatica, spietata e disumana. Tramandare la memoria di quei fatti vuol dire contribuire a creare una cultura della pace, della tolleranza, del rispetto, della comune appartenenza al genere umano. Coltivare la storia e diffondere la memoria è elemento decisivo per la creazione e la crescita nelle nuove generazioni di una coscienza civile solida e motivata", sottolinea il presidente della Repubblica.

