Oggi sciopero del trasporto aereo: stop di 24 ore

Oggi, lunedì 12 settembre ci sarà uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe comportare la cancellazione di numerosi voli in Italia.

Possibili disagi lunedì per chi dovrà viaggiare in aereo: per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato da Usb lavoro privato e da Cub. Per far fronte all'agitazione, Ita Airways ha fatto sapere di aver cancellato alcuni voli nazionali, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Secondo la compagnia, il 43% dei viaggiatori riuscirà a volare nella stessa giornata del 12 settembre.

