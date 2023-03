relazioni internazionali

Palerm, Lagalla incontra l'ambasciatrice di Svizzera in Italia

Il sindaco, Roberto Lagalla, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo delle Aquile, l'ambasciatrice di Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz.

27/03/2023

«Con l’ambasciatrice di Svizzera in Italia Monika Schmutz Kirgöz – ha dichiarato il sindaco al termine dell’incontro - è stato un proficuo momento di confronto. Dal lavoro al fenomeno delle migrazioni, ai progetti del Pnrr, fino all’attività di Palazzo Butera che in città svolge il ruolo di sede delle residenze dell’Istituto Svizzero in Italia. Con l’ambasciatrice Schmutz Kirgöz abbiamo discusso di questi temi e della prospettiva di tenere aperte collaborazioni future tra la città e la Svizzera».



Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

