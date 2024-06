Palermo, ''A pochi passi dal... Pride, lontani da ogni violenza'' in piazzetta Bagnasco con Daniela Tomasino e Massimo Milani

piazzetta Bagnasco

''A pochi passi dal... Pride, lontani da ogni violenza'' in piazzetta Bagnasco con Daniela Tomasino e Massimo Milani. Prosegue il programma culturale promosso dall'associazione ''Piazzetta Bagnasco''.

20/06/2024

“A pochi passi dal Pride, lontani da ogni violenza” è il titolo dell’iniziativa che prenderà vita alle 18 di venerdì 21 giugno in piazzetta Bagnasco. Inserito nel programma culturale proposto dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, sarà l’occasione per discutere con i diretti protagonisti di una delle manifestazioni più attese dell’anno che si svolgerà a Palermo sabato 22 giugno. Un’edizione quella di quest’anno ancora più sentita perché rivendica la battaglia contro le violenze, prendendo come simbolo di tutte lo stupro avvenuto a luglio dello scorso anno al Foro Italico. Così come avrebbe voluto Luigi Carollo, attivista dei diritti Lgtb e grande protagonista dei Pride, prematuramente scomparso lo scorso aprile.

Ospiti del pomeriggio in piazzetta saranno Daniela Tomasino, presidente del “Coordinamento Palermo Pride”, e Massimo Milani, presidente onorario dello stesso Coordinamento.

Un evento che arricchisce il programma culturale 2024 dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, realizzato con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor.

