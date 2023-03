illuminazione pubblica

Palermo, al via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione in viale Margherita di Savoia a Mondello

La durata dei lavori sarà di circa due mesi (un mese per ciascun senso di marcia).

17/03/2023

L'Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa del Comune, al fine di consentire l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione lungo il viale Margherita di Savoia, a Mondello, ha emesso un'ordinanza che stabilisce, a partire da lunedì 20 marzo, la chiusura totale al transito, in una prima fase dei lavori, nel tratto tra l'incrocio con viale Venere e quello con via Mater Dolorosa e, nella seconda fase, nella carreggiata opposta, tra via Mater Dolorosa e viale Venere.

Le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale applicate:

chiusura della circolazione veicolare della carreggiata; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

L'itinerario alternativo passerà per le vie Venere, Lanza di Scalea oppure per le vie delle Palme e Cristoforo Colombo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

