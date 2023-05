Palermo, consegna lavori Parco Bonagia. Figuccia: ''Sarà una struttura assolutamente innovativa, la prima in Sicilia''

Parco Bonagia

Palermo, consegna lavori Parco Bonagia. Figuccia: ''Sarą una struttura assolutamente innovativa, la prima in Sicilia''

Sarą un'area di circa 600 metri quadrati destinata a tutte le attivitą legate allo skate.

“Sarà una struttura assolutamente innovativa, la prima in Sicilia, che avrà una “ball”, un’area di circa 600 metri quadrati destinata a tutte le attività legate allo skate. Dopo il via ai lavori di oggi, dopo aver ripulito l’intera zona, nelle prossime settimane incontrerò i responsabili della federazione per definire tutti gli aspetti tecnici e logistici. Inoltre, sempre tra qualche settimana, saranno emanati i bandi e gli avvisi con i quali sarà possibile, per le federazioni e per le società e associazioni sportive, prendere in affidamento alcuni impianti sportivi di proprietà del Comune. Inoltre, in una logica di gestione sociale, stiamo lavorando agli avvisi per una collaborazione diretta con le federazioni, partner d'eccellenza, che grazie a competenze specifiche e a tecnici qualificati, riusciranno a restituire dignità al mondo dello sport, da troppo tempo abbandonato". Lo ha la dichiarato l'assessore Sabrina Figuccia in merito alla consegna dei lavori avvenuta stamattina alla ditta vincitrice dell’appalto, che verranno effettuati nell' area di via della Giraffa, accanto all’impianto polivalente di Bonagia, dove sarà realizzato uno skatepark.

Dichiarazione del consigliere comunale Domenico Bonanno

«Questa mattina ho presenziato alla consegna alla ditta aggiudicataria dei lavori di completamento del Parco di Bonagia insieme all’assessore ai lavori pubblici Orlando e all’assessore allo sport Figuccia. Un passaggio importante che permetterà il completamento dell’opera con la realizzazione di uno skatepark e di un campo polivalente. Un’area fondamentale per tutto il quartiere, da troppi anni abbandonata e che, invece, questa amministrazione intende rilanciare.

Avevo seguito negli anni questa vicenda, prima da semplice cittadino, insieme ad alcune associazioni sportive del quartiere e, oggi, da consigliere comunale, portando avanti una battaglia per il recupero e l’apertura del Parco di Bonagia. Finalmente dopo anni di abbandono e di inutilizzo, si riaccendono i riflettori su un polmone verde importante per il quartiere e per tutta la città. La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria sancisce l’inizio di una nuova fase che ci porterà alla completa riapertura dell’impianto, al recupero della struttura esistente e al conseguente affidamento ai privati. Un ringraziamento all’amministrazione per l’attenzione e per il lavoro svolto e accolgo con piacere la notizia diffusa dall’assessore Figuccia che riguarda la volontà dell’amministrazione, da me condivisa, di emanare in tempi brevi gli avvisi per l’affidamento ad associazioni, società e federazioni sportive di alcuni impianti della città, oggi purtroppo in condizioni pessime. Il rilancio degli impianti sportivi e un nuovo virtuoso rapporto tra pubblico e privato possono rappresentare un volano straordinario di crescita e sviluppo per la nostra città».

Nota del consigliere Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo).

“L’area verde attrezzata di parco Bonagia, in via della Giraffa, è un patrimonio che va rilanciato: la consegna dei lavori avvenuta oggi in tempi rapidissimi e che dovrebbero concludersi entro sei mesi, consentirà di rimettere a nuovo uno spazio per lo sport e il tempo libero indispensabile per il quartiere. Si tratta di uno spazio che negli anni è stato continuamente vandalizzato e per questo chiediamo all’Amministrazione, che va ringraziata per l’attenzione e la celerità, di procedere a un affidamento che dia certezze sulla custodia e sull’uso del bene. Noi manterremo alta l’attenzione, non è pensabile sprecare altro denaro pubblico”.

