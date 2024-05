Mediterraneo Antirazzista

Palermo, da Piazza Magione parte la diciassettesima edizione di ''Mediterraneo Antirazzista''

L'obiettivo della manifestazione è, da sempre, la promozione delle relazioni interculturali tra le diverse componenti che abitano nella città metropolitana, provando a mettere in discussione le dicotomie centro/periferia ed inclusione/esclusione.

Pubblicata il: 08/05/2024

Calcio a cinque, basket, pallavolo, cricket, atletica, danza, arti marziali. Tanti sport gratuiti per tutti e tutte, in forma di tornei non competitivi in diversi quartieri popolari di Palermo per promuovere i valori dell’inclusione sociale e del diritto allo sport e al gioco. Torna per il diciassettesimo anno il Mediterraneo Antirazzista, che quest'anno ha come tema "Vie di fuga". Mediterraneo Antirazzista è una manifestazione sportiva, artistica e culturale, organizzata da oltre 20 realtà cittadine tra associazioni, scuole, parrocchie e collettivi, la cui prima edizione si è svolta a Palermo nel giugno del 2008 per poi allargarsi a macchia d’olio nel resto d’Italia in città come Milano, Roma e Napoli, Genova, Catania e Lampedusa. L’obiettivo della manifestazione è, da sempre, la promozione delle relazioni interculturali tra le diverse componenti che abitano nella città metropolitana, provando a mettere in discussione le dicotomie centro/periferia ed inclusione/esclusione.

Si parte, come di consueto da piazza Magione, da uno dei luoghi simbolo della lotta per la conquista dello sport popolare nello spazio pubblico: il campetto di calcio aperto e pubblico che nel 2013 rischiò di diventare un’area di sgambamento cani e invece grazie all’impegno delle associazioni, della scuola e degli abitanti, è rimasto un campetto di – e per – tutti. Da qui si parte venerdì 10 e sabato 11 maggio con il torneo "Un calcio al razzismo" per poi proseguire il 19 maggio a Catania. Il 24 maggio da booq si presenta "Balkan football club"; la mattina del 28 maggio al Foro Italico si terranno le "Speroniadi", le olimpiadi dell'ICS Sperone-Pertini; il 31 maggio allo Sperone; l'1 giugno ci sarà una grande festa di apertura con avvio iscrizioni delle squadre, presentazione e festa in piazza Mediterraneo con "Anima Ballarò special edition". Si continua il 2 giugno con "Mammaliturchi", la tappa al Foro Italico; dal 13 al 16 giugno al Velodromo Paolo Borsellino la tappa cittadina; dal 27 al 29 giugno Mediterraneo Antirazzista Napoli-Scampia: il 5 e il 6 Settembre al Cep "Un campo per il Cep". Tutte le altre tappe in giro per i quartieri di Palermo saranno organizzate da settembre a novembre.

"Da Palermo il nostro sguardo è costantemente rivolto al mondo, - dicono gli organizzatori e le organizzatrici - alle aggressioni razziste e sessiste che si consumano quotidianamente, ai femminicidi che aumentano di giorno in giorno, alle disparità economiche e le discriminazioni religiose ed etniche che diventano sempre più marcate, alle misure repressive che colpiscono chi combatte per contestare guerre, crisi climatica e ingiustizie sociali. Siamo arrivati alla diciassettesima edizione del Mediterraneo Antirazzista e vogliamo prepararci discutendo di possibili e impossibili connessioni tra il diritto a salvarsi e il diritto ad avere una "via di fuga", un modo per sfuggire ad una condizione in cui ci sentiamo oppressi o in pericolo. In questi anni abbiamo battuto campi di periferie e luoghi estranei alle istituzioni per ribadire il bisogno di un'azione diversa sullo spazio pubblico che faccia i conti con l'educazione, la crescita e un reale diritto all'abitare".

INFO E ISCRIZIONE SQUADRE: info@mediterraneoantirazzista.it - 329 216 1394 - 320 088 3500

