Palermo, domenica 6 agosto ampia zona di Brancaccio chiusa al traffico per gara ciclistica

Alcune strade della zona industriale di Brancaccio saranno chiuse al traffico per fare spazio alla seconda edizione del ''Trofeo Open Libertas''.

Domenica prossima, 6 agosto, alcune strade della zona industriale di Brancaccio saranno chiuse al traffico automobilistico dalle ore 8.30 alle 13.30 circa per fare spazio ai circa 70 ciclisti amatoriali impegnati nella seconda edizione del “Trofeo Open Libertas".

A essere chiuse, come previsto dall’ordinanza emessa ieri dall’Ufficio al Traffico, saranno le vie Salvatore Corleone, dove sono previsti sia la partenza che l’arrivo, via Michele Utveggio, via Vittorio Ducrot, via Giovan Francesco Langer e via Vittorio Zaban. Ad impedire l’accesso alle auto saranno sia i volontari della Protezione civile che gli addetti dell’organizzazione.

“Anche attraverso lo sport e il ciclismo in particolare, passa il recupero delle periferie e delle zone che purtroppo negli ultimi decenni sono state vittime di un totale abbandono delle amministrazioni comunali precedenti. Quella di domenica rappresenta una delle prime occasioni di riscatto di quartieri, come Brancaccio e lo Sperone, troppo spesso abbandonati a loro stessi”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo.

