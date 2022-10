Presidio per la pace

Palermo, giovedì 13 ottobre ''Presidio per la pace con Bella Ciao''

Presidio per la pace con ''Bella Ciao'', ormai diventato un canto politico internazionale di dignità e libertà.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2022 - 00:05:00 Letto 756 volte

Giovedì 13 Ottobre dalle 17 alle 19.30 alla statua della Libertà al prossimo presidio per la pace intoneremo tutte e tutti Bella Ciao, ormai diventato un canto politico internazionale di dignità e libertà.

"Lo cantano coraggiosamente anche le donne iraniane costrette a sfidare una dittatura ottusa e barbara che utilizza l’Islam come strumento di controllo e oppressione. Lo cantano per affermare la loro libertà di essere e di esistere. La libertà che si scontra con la logica patriarcale del dominio e della forza e che contrasta l’ineluttabilità degli scontri armati.

Noi lo canteremo per manifestare la nostra vicinanza alle donne iraniane, curde, afghane, palestinesi e a tutte le altre, purtroppo moltissime, che in ogni parte del mondo si ribellano alla ferocia del potere.

Lo canteremo per le donne italiane, occidentali, ancora oggi vittime della violenza maschile.

Lo canteremo per dire un convinto No alla guerra che oggi con gli armamenti nucleari rischia di annientare per sempre la vita.

Lo canteremo con la speranza che si propaghi, che risuoni con forza in tutta la città e arrivi dappertutto, anche dentro le case di chi non vorrebbe ascoltare, per ricordare che la libertà è il bene più grande, la libertà che sa della necessità dell’altra e dell’altro, la libertà vera, la libertà relazionale, non asservita alla legge del profitto e del mercato, la libertà che si nutre di rispetto e di amore per il genere umano e la terra".

UDIPALERMO - Le Rose Bianche - Donne CGIL Palermo - Coordinamento Donne ANPI - Emily - Donne Caffè filosofico Bonetti - Fidapa sez. Palermo Felicissima - Il femminile è politico - #governodilei - Donne no Muos no war - CIF - Le Onde - Arcilesbica Palermo

Fonte Immagine: Shirin-Neshat, WOMAN-LIFE-FREEDOM, 2022

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!