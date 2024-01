assessorato al Personale

Palermo, incontro tra la VII commissione consiliare e l'assessore al Personale Dario Falzone

''Ritengo pertanto indispensabile, il continuo e permanente dialogo di collaborazione istituzionale tra VII commissione consiliare e l'assessorato al Personale, al fine del raggiungimento degli obiettivi che questa amministrazione ha previsto all'interno del proprio programma'', ha dichiarato il Presidente VII commissione consiliare Pasquale Terrani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2024 - 12:26:37 Letto 789 volte

"Abbiamo incontrato l'assessore al Personale e la dirigente alle risorse umane d.ssa Antonella Ferrara per affrontare le problematiche relative al personale.

Insieme ai consiglieri Fabio Giambrone, Giuseppe Mancuso e Fabrizio Ferrandelli abbiamo discusso di molti temi, tra questi: la stabilizzazione degli Lsu, le assunzioni, i bandi ex art.110, le progressioni orizzontali e verticali, il passaggio a Full Time del personale di cat.C previsti per il 2024 mentre per le cat. A e B è previsto entro il 2027, per queste categorie la VII Commissione ha chiesto compatibilmente con le risorse disponibili la possibilità di anticipare i tempi.

Le assunzioni a contratto a tempo determinato di 30 vigili urbani a tempo determinato con fondi del Ministero degli Interni. Si è posta l'attenzione sulla necessità di revisione della pianta organica dei vigili che ad oggi risulta essere in forte sofferenza.

Per le cat. D l'amministrazione ha già provveduto il full-time nel 2023.

L' Assessore Falzone ha evidenziato che 20 funzionari amministrativi assegnati ai Tributi sono il frutto di un accordo Stato-Comune, che queste assunzioni prevedono la durata di tre anni e che nella finanziaria nazionale è previsto di trasformare questi contratti a tempo indeterminato.

Altra tematica affrontata sono le postazioni anagrafiche e le circoscrizioni che necessitano una revisione organizzativa, per offrire servizi efficienti e di qualità ai cittadini.

Si è discusso della struttura di Via Capinera che presenta molte criticità ed è utilizzata attualmente solo per cambi domicilio. L'assessore ci ha informati che a giorni sarà fatto un sopralluogo dei tecnici per analizzare eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura e valutare, come richiesto da tantissimi residenti, il ripristino dei servizi anagrafici.

Ritengo pertanto indispensabile, il continuo e permanente dialogo di collaborazione istituzionale tra VII commissione consiliare e l'assessorato al Personale, al fine del raggiungimento degli obiettivi che questa amministrazione ha previsto all'interno del proprio programma." Lo ha dichiarato il Presidente VII commissione consiliare Pasquale Terrani.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!