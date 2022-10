Intitolazione strada a Insalaco

Palermo, intitolata strada a Insalaco. Lagalla: ''Ebbe il coraggio di denunciare un sistema corrotto''

Cerimonia di intitolazione di un tratto della via Giovanni Alfredo Cesareo a Giuseppe Insalaco.

''L’intitolazione del tratto di strada di via Cesareo al sindaco Giuseppe Insalaco vuole onorare il suo impegno e la sua determinazione nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata che lo portò a dare una svolta nella gestione degli appalti nel Comune di Palermo dell'era di Vito Ciancimino. Negli anni in cui la mafia si mascherava attraverso il volto delle istituzioni ed era molto offuscata la visione della verità, lui ebbe il coraggio di denunciare un sistema corrotto a costo della sua stessa vita. E’ stato un sindaco perbene, che in soli 100 giorni ha lasciato traccia del suo operato.

La strada per la legalità è ancora lunga, ma tanto è stato fatto grazie al sacrificio di uomini come il sindaco Giuseppe Insalaco''.

Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in occasione della cerimonia di intitolazione di un tratto della via Giovanni Alfredo Cesareo a Giuseppe Insalaco, ucciso dalla mafia il 12 gennaio 1988, proprio in via Cesareo.

