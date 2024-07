raccolta firme

Palermo, la Federconsumatori organizza una raccolta firme per il referendum abrogativo sull'autonomia differenziata

Anche Federconsumatori si unisce alla campagna referendaria contro l'autonomia differenziata in tutta Italia.

Prosegue con fervore la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata in tutta Italia.

Anche Federconsumatori si unisce alle iniziative per abrogare la legge Calderoli, organizzando una giornata di raccolta firme a Palermo, mercoledì 24 luglio 2024, dalle 9,30:00 alle 12:30, in via Generale Magliocco, angolo via Ruggero Settimo.

Domani all’evento saranno presenti Alfio La Rosa, Presidente di Federconsumatori Sicilia, e Pino Lo Bello, Presidente di Federconsumatori Palermo, per sottolineare le motivazioni e l’importanza di questa campagna di raccolta delle firme per promuovere il referendum.

“La legge sull’autonomia differenziata è un pericolo per l’unità del nostro Paese. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini sui rischi di una normativa che aumenterà le disparità sociali ed economiche tra le diverse Regioni, non garantirà la parità di trattamento e di opportunità per tutti i cittadini, aggravando ulteriormente le disuguaglianze già esistenti”, hanno dichiarato Alfio La Rosa e Pino Lo Bello.

Federconsumatori invita tutti i cittadini palermitani a partecipare all’evento e a firmare per abrogare una legge che, se approvata, frammenterà l’Italia, penalizzando ulteriormente le Regioni più deboli e aumentando i divari già presenti in settori fondamentali come la sanità, l’istruzione, i servizi essenziali, i trasporti e le infrastrutture.

Federconsumatori si unisce a molte altre associazioni, partiti politici, sindacati e comitati locali nella campagna referendaria per garantire parità di diritti e condizioni di vita a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di appartenenza.

Unitevi a noi mercoledì 24 luglio, firmate contro l’autonomia differenziata per un’Italia più equa, unita, libera e giusta.

