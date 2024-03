Ismett

Palermo, l'Ismett celebra il raggiungimento dei 3mila trapianti: storia di successo della partnership fra Regione Siciliana e UPMC

Il centro nato a Palermo ha raggiunto il traguardo dei 3mila trapianti in 25 anni di attivitą.

Il centro nato a Palermo grazie alla partnership internazionale fra Regione Siciliana e UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), ha raggiunto il traguardo dei 3mila trapianti in 25 anni di attività. Un traguardo, frutto del lavoro di una rete di medici, operatori e professionisti della sanità siciliana, reso possibile soprattutto grazie ai donatori e alle loro famiglie che oggi è stato al centro di una cerimonia di celebrazione a cui ha partecipato fra gli altri il Presidente della Regione Siciliana, onorevole Renato Schifani.

“Il governo della Regione è impegnato con costanza e determinazione a garantire il diritto della salute e l’appropriatezza e la tempestività delle cure nei confronti dei propri cittadini – ha sottolineato il Presidente Renato Schifani - La donazione degli organi, con tutti gli aspetti connessi, rappresenta una priorità del mio governo. Per questa ragione continuerò a stimolare gli organi preposti a livello regionale e le direzioni aziendali per consolidare un’azione organica di rilancio e rafforzamento del servizio sanitario regionale nell’esclusivo interesse della comunità siciliana. La nostra regione può vantare in ISMETT un centro trapianti multiorgano di riferimento internazionale come dimostrano i risultati dei vari programmi di trapianto. Il confronto dell’attività di procurement tra il 2022 e 2023 registra un aumento delle segnalazioni di potenziali donatori del 20%, con un aumento dei donatori procurati ed effettivi del 25% ed un aumento dei trapianti del 25%, con riduzione delle liste d’attesa regionali e dei tempi di attesa del trapianto.”

Dal luglio 1999, anno del primo trapianto presso ISMETT, sono stati eseguiti 2400 trapianti da donatore cadavere e 600 da donatore vivente. Di questi i trapianti pediatrici sono stati 342. Con il 10% dei pazienti provenienti da altre regioni italiane per eseguire un trapianto e il 5% proveniente da altre nazioni, ISMETT continua a consolidare la sua reputazione come centro di riferimento nazionale ed internazionale per i trapianti.

“Oggi celebriamo un traguardo significativo: abbiamo raggiunto e superato la cifra di 3.000 trapianti eseguiti presso ISMETT – evidenzia Angelo Luca, direttore di ISMETT - Questo successo è il frutto della collaborazione con la Regione Siciliana e dell'impegno costante e della professionalità di tutto il nostro staff, costantemente impegnato nel fornire cure di alta qualità ai nostri pazienti. In meno di 25 anni, abbiamo portato a termine una vasta gamma di trapianti sia adulti sia pediatrici, introducendo programmi e tecniche innovative per dare risposte ai tanti pazienti in lista di attesa e ampliare le possibilità di trattamento per i nostri pazienti. Il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza ci ha resi un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo dei trapianti.”

In 25 anni, ISMETT ha trasformato la vita di innumerevoli pazienti, offrendo cure di alta qualità e mettendo fine ai "viaggi della speranza”. Nel dettaglio, sono stati eseguiti con successo 1.628 trapianti di fegato, 854 di rene, 222 di polmone, 234 di cuore, 5 di pancreas e 57 trapianti combinati. Il programma di trapianto di polmone di ISMETT è stato riconosciuto dal Centro Nazionale Trapianti come quello con la migliore curva di sopravvivenza in Italia per la sua eccellenza e per la gestione dei casi più complessi, come i trapianti doppi (84%), i trapianti in emergenza (14%) e i trapianti combinati (2 polmone-fegato). Al fine di ridurre i tempi di attesa e la mortalità in lista di attesa di pazienti adulti e pediatrici, in questi anni ISMETT ha avviato numerose iniziative cliniche di avanguardia come l’avvio del programma di trapianto da vivente sia di fegato che di rene, l’utilizzo di tecniche di ricondizionamento, l’utilizzo di donatori a cuore non battente o l’utilizzo della tecnica dello split liver.

“I traguardi raggiunti nel settore della donazione – ha concluso l’onorevole Schifani - grazie alla sensibilità ed alla competenza di cittadini, medici ed operatori sanitari va incoraggiata e sostenuta. Voglio ringraziare i medici e gli operatori sanitari che operano in questo settore così delicato, grazie ad ISMETT per essere al nostro fianco e grazie al centro regionale dei trapianti”.

