Palermo, Mattarella parteciperà alla ''Giornata conclusiva dell'anno di commemorazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio''

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani a Palermo alla ''Giornata conclusiva dell'anno di commemorazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio''.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani a Palermo alla "Giornata conclusiva dell'anno di commemorazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio" che culminerà nell'intitolazione dell'aula bunker del carcere Ucciardone ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e proseguirà, in serata, al Teatro Massimo con l'esecuzione del Requiem per le vittime della mafia.

Alla cerimonia, organizzata dall'Asssociazione Nazionale Magistrati, dalla Fondazione Progetto Legalità e dalla Fondazione Vittorio Occorso, saranno presenti, tra gli altri, i ministri della Giustizia e dell'Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

