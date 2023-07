sciopero lavoratori Comdata

Palermo, oggi sciopero dei lavoratori Comdata della commessa Trenitalia

''Operatori al lavoro tra mille disagi, qualità del servizio ai clienti trenitalia al minimo storico'', dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio.

Scioperano oggi 13 luglio per l’intero turno di lavoro i lavoratori di Comdata group spa della commessa Trenitalia.

Lo sciopero è proclamato dalle segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Uil e Uilcom Uil per le tre sedi di Palermo, Napoli e Milano.

A Palermo, dove i lavoratori interessati alla commessa sono 190 su un totale di 260, si terrà un sit-in dalle 10 alle 13 in via Cavour, davanti alla Prefettura.

“Le segreterie nazionali chiedono nuovamente e con forza di essere ricevute dal ministero del Lavoro e dal ministero del made in Italy, affinchè vengano rispettate le clausole sociali e tutelati i diritti e la dignità dei lavoratori – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio - All’incontro che chiediamo devono essere presenti sia Comdata che Trenitalia, per capire bene chi dei due sta cercando di agirare la legge sulla clausola sociale a discapito dei lavoratori”.

Nel cambio appalto per il call center di Trenitalia, Comdata, subentrata ad Almaviva nella commessa, ha dichiarato esuberi per il 30 per cento e da quando ha assunto i lavoratori ha operato una riduzione oraria del 30 per cento.

“Abbiamo chiesto un incontro anche in sede territoriale, alla Regione – aggiunge Maggio – Finora dagli incontri istituzionali non sono emerse novità, i lavoratori hanno dovuto accettare il ricatto, altrimenti sarebbero rimasti nel calderone di Almaviva, senza lavoro. Chi aveva un full time di 8 ore è stato assunto a 4 ore. Chi era a 4 ore è rimasto a 4 ore. I lavoratori transitati da Almaviva stanno iniziando a lavorare in un regime di confusione totale perché la riduzione dei volumi di fatto non c’è e sono sommersi da chiamate che non riescono a fronteggiare. Si pone un problema di qualità del servizio offerto ai clienti. I lavorati della commessa Comdata hanno dovuto accettare il ricatto ma stanno cercando di far valere i loro diritti. Da qui lo sciopero di domani”.

