Amap

Palermo, oggi sit-in dei lavoratori Amap a Palazzo delle Aquile

La manifestazione si terrà dalle ore 12 per le tre ore successive.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2023 - 00:02:00 Letto 756 volte

Le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Federenergia Cisal hanno indetto per la giornata di giovedì 1 Giugno l'assemblea-sit in dei lavoratori Amap davanti alla sede del Comune di Palermo, a Palazzo delle Aquile in Piazza Pretoria. La manifestazione si terrà dalle ore 12 per le tre ore successive.

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!